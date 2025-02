Liga Colombiana: Aplazan el partido entre Fortaleza y Atlético Nacional, ¿hay nuevas fechas?

Fortaleza vs. Nacional- Colprensa y Fortaleza

Atlético Nacional vuelve a ser perjudicado con el aplazamiento del partido frente a Fortaleza, programado para el sábado 1 de febrero a las 5:30 p.m., en el Estadio El Campín, de Bogotá. Hay que recordar que el equipo antioqueño no pudo jugar el partido por la fecha 5 frente a Tolima, pues también fue aplazado por la Dimayor.

Las últimas semanas no han sido fáciles para el equipo dirigido por Javier Gandolfi, primero no pudo disputar el partido frente al Tolima, y aún no hay una fecha oficial; en la fecha seis cayó sorpresivamente frente a Alianza, perdiendo su invicto y ahora se comunicó oficialmente el aplazamiento por la séptima jornada.

Este partido no es el único que no se podrá jugar durante esta fecha, pues también se anunció que el encuentro entre Millonarios y Tolima, programado para el domingo 2 de marzo, también deberá ser reprogramado. Todos estos aplazamientos generan un nuevo retraso en la Liga, un punto que las directivas buscaban evitar a inicio del semestre.

Aplazamiento Fortaleza vs. Nacional

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB) anunció el aplazamiento de los dos partidos Millonarios vs. Tolima y Fortaleza vs. Nacional, debido a los conciertos de Shakira que se realizarán en el escenario deportivo el 26 y 27 de febrero.

“Una vez escuchadas las intervenciones de las entidades técnicas en el entendido que no estarían garantizadas estas condiciones para el normal desarrollo del partido mencionado debido a que la línea de tiempo entre la terminación del concierto y el desmontaje de todo el escenario y producción del concierto de Shakira, no permiten tener el estadio completamente habilitado y se generarían riesgos adicionales contra los aficionados e incluso los mismos jugadores”, se puede leer en el comunicado.

Ahora, con este comunicado enviado por la CDSCCFB, se espera que la Dimayor anuncie, en las próximas horas, el aplazamiento oficial de los dos encuentros y que informe las fechas tentativas en las que se podrían disputar, sin que altere el resto del calendario de la competición.

Hay que recordar que el partido entre Fortaleza y Nacional se jugaría en el Campín debido a temas de seguridad, especialmente con las barras del equipo antioqueño que se esperaba hicieran presencia en el juego, además por temas de boletería, que beneficia al equipo bogotano, pues se esperaba un aforo completo.

¿Nuevas fechas?

La Dimayor aún no ha confirmado oficialmente el aplazamiento del partido de Fortaleza y Nacional, y tampoco ha dado fechas para su reprogramación, sin embargo, los clubes esperarían que no pase mucho tiempo para jugarlo.

De acuerdo con información del periodista Juan David Londoño, que cubre a Atlético Nacional, las posibles fechas para que el partido se juegue están entre el lunes 3 y el miércoles 5 de marzo, sin embargo, afirma que esto dependerá sí Santa Fe logra clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Por ahora habrá que esperar la información oficial por parte de la Dimayor.