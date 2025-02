Michael Barrios confiesa que no fue “nada fácil” entenderse con Dayro Moreno en Once Caldas

Once Caldas pasa por un momento sin igual. De la mano del entrenador Hernán Darío Herrera, el cuadro de Manizales lidera en solitario la tabla de posiciones de la liga colombiana. Son 12 puntos de 18 posibles para el cuadro albo en lo corrido del campeonato local.

Uno de los principales responsables del gran momento del Once es Michael Barrios, experimentado atacante que comparte las tareas ofensivas con Dayro Moreno. Pues bien, Barrios habló en El VBAR Caracol sobre sus buenas estadísticas en el torneo colombiano y se refirió a las virtudes del cuadro caldense.

“El equipo está haciendo las cosas bien, estamos dando de qué hablar. Somos un equipo joven, sin muchas estrellas y eso nos mantiene en un perfil bajo. Trabajamos con humildad, buscamos el mismo objetivo y a veces es bueno eso, que no nos tengan como referentes para ser campeones. Esperemos seguir haciéndolo”, sentenció.

Adicionalmente, Barrios habló sobre su gran entendimiento con Dayro, aunque confesó que al principio se les hizo difícil generar esa conexión. Asimismo, dio detalles sobre las conversaciones que mantiene con su hermano Cristian Barrios, actual jugador del América de Cali.

Gran momento en Once Caldas

Posición predilecta en el campo: “La mejor versión mía ha sido como extremo por izquierda, a perfil cambiado. Gracias a Dios no tengo problemas para definir con la izquierda o tirar centros para asistir a los demás compañeros”.

Comunión con la afición: “A uno lo motiva ver siempre el estadio lleno. Son pocos los equipos que lo llenan, entonces es motivante salir y ver el recibimiento que nos hacen. Desde que llegamos, sentimos eso de la gente de Manizales y es fundamental porque nos motiva a querer hacer las cosas bien. Y también agradecido con el apoyo de la gente, aunque es entendible que chiflen y critiquen cuando las cosas no salen”.

Relación con Dayro Moreno

Actualidad brillante para ambos: “Los números hablan por sí solos. Entre los dos llevamos bastantes goles y asistencias, pero esto no es individual, sino de todo un equipo. Si no fuera por la ayuda de los compañeros, las cosas no estarían saliendo así. El equipo va mejorando día tras día”.

Inicio de relación bastante complicado: “Al comienzo, no era nada fácil. Sabíamos que es un jugador que le gusta acomodarse a lo que los demás compañeros quieren. Con el paso de tiempo, lo fui conociendo y me he entendido mejor con él. Trato de aprovechar que los defensas lo referencian mucho y aprovecho yo llegando de ‘9′ y él como extremo. El cuerpo técnico nos da la libertad de movernos al atacar. Tratamos de seguirnos conociendo y ahora creo que estamos haciendo una muy buena dupla".

Hermandad con Cristian Barrios

Contacto frecuente entre hermanos: “Nosotros siempre nos mantenemos en contacto. Él está pendiente mío y yo de él, entonces al hablar nos decimos las cosas que podríamos mejorar. Siempre trato de decirle que al llegar al área o frente al arquero, tenga mucha tranquilidad. Esperemos que poco a poco vaya demostrando ese fútbol que caracteriza al América. Ahora que tiene a Juanfer y demás extranjeros, pueda marcar goles, que es lo que nos ayuda”.

¿Por qué Cristian no se fue al fútbol argentino? “De lo de Argentina me enteré por redes sociales, no tocamos mucho el tema y no sé por qué no se fue. Sí escuché que el profe Polilla quería contar con él, pero son cosas que se manejan entre ellos. Siempre trato de aconsejarlo para que tome las mejores decisiones, sabiendo que es joven y tiene mucho fútbol por dar. Siempre le he dicho que cuando uno está en un buen momento y se tiene la oportunidad de irse, hay que aprovecharla”.