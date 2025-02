Regresa el Festival de Animación Comfama a El Retiro, Antioquia

El Retiro, Antioquia

Tras el éxito de su primera edición, Comfama confirma el regreso del Festival de Animación en El Retiro, Antioquia, consolidándose como un espacio clave para la promoción de la animación en Iberoamérica. Este evento no solo celebrará el arte del cine animado, sino que también impulsará el desarrollo económico y la generación de empleo en la región.

La programación de este año incluirá más de 34 proyecciones, entre largometrajes y cortometrajes, destacando dos películas nominadas a los Premios Oscar 2025: Flow (2024), del director Gints Zilbalodis, y Las Memorias del Caracol (2024), del australiano Adam Elliot.

Un espacio de encuentro para la industria de la animación

El festival contará con la exhibición de 15 largometrajes internacionales, 12 cortometrajes iberoamericanos en competencia, 7 cortos de creadores universitarios y una muestra de los cortometrajes ganadores del Festival de Cine de Annecy 2024 (Francia).

Además, el Mercado de Animación de ELPAUER reunirá a más de 30 empresas del sector, facilitando conexiones entre creadores, emprendedores y expertos. La feria de servicios incluirá universidades, un centro de empleo y un espacio de videojuegos, donde se presentarán 8 proyectos.

Charlas, talleres y encuentros con expertos

Como parte de la formación profesional, el festival ofrecerá talleres y charlas con invitados nacionales e internacionales

Los asistentes podrán participar en talleres de storyboard, dirección de animación y comercialización internacional, además de una rueda de negocios con el formato one to many, brindando oportunidades a nuevos talentos.

La curaduría del festival está a cargo del equipo de Cinema Comfama y Festivales Comfama, con la asesoría de Vaivén Films y Emotion Content, garantizando una selección de calidad tanto para el público general como para la industria.

Con este festival, Comfama reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector audiovisual en Colombia e Iberoamérica, destacando el crecimiento de la animación y su impacto en la economía.