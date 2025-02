Emiliano Rodríguez calienta el clásico con América: “No me gusta el rojo, no me gusta ese club”

Deportivo Cali ha tenido un inicio de campaña prometedor, distante a lo que ha ocurrido en los últimos años. El equipo vallecaucano marcha en la cuarta posición de la Liga colombiana con 11 unidades, producto de 3 triunfos, 2 empates y apenas 1 derrota, habiéndole sacado una victoria a Millonarios en su más reciente compromiso.

Uno de esos jugadores que ha estado bien en las primeras fechas del campeonato ha sido el delantero uruguayo Emiliano Rodríguez, quien se ha reportado con dos anotaciones en tres partidos disputados. El joven de 21 años fue uno de los fichajes para este certamen, pues llegó procedente de Boston River y firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Emiliano calienta el clásico con América

Todavía faltan cuatro fecha para la jornada de clásicos en el país, la cual está de regreso para 2025, luego de que no se pudo llevar a cabo en 2024 por lo apretado del calendario. Se estima que dicha fecha se realice el fin de semana del 23 de marzo, pero habrá que esperar la confirmación por parte de Dimayor.

No obstante, el oriundo de Montevideo comenzó a calentar el clásico ante América con anticipación. En declaraciones brindadas a la periodista Salomé Fajardo, resaltó que tiene muchos deseos de marcarle al cuadro Escarlata e incluso se atrevió a asegurar que le convertirá.

Polémico video de Wilmar Roldán ¿Agredió a futbolista de Corinthians?

“Yo le quiero hacer gol a América, creo que quedan cuatro fechas. Le quiero hacer gol a América, tengo muchas ganas de hacerle un gol, aparte no me gusta el color rojo, no me gusta ese club para nada, me gusta el Cali y espero... espero no, voy a hacerle goles al América”, dijo prendiendo el enfrentamiento.

De momento, Rodríguez viene haciendo un buen papel y busca seguir cumpliendo la promesa de anotar. “A la hinchada le digo que se quede tranquila, que vine para eso, para hacer goles. Por suerte pude arrancar de la mejor manera. Espero seguir así todo el año”, manifestó luego de la victoria ante Millonarios.

¿Cómo quedaron los últimos clásicos?

En el próximo clásico del Valle del Cauca, Cali oficiará como local. Los últimos cinco juegos por liga, dejan un saldo de apenas un triunfo para el Azucarero (el más reciente en noviembre 2024), mientras que se han presentado dos empates y dos victorias para los rojos.