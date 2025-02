Emiliano Rodríguez: Millonarios es un grande del país y el continente, pero debimos ganar 3-0

Deportivo Cali avanza con paso firme en la liga colombiana. El cuadro vallecaucano despachó 3-1 a Millonarios en el Estadio de Palmaseca, ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones y cada vez se aleja más de la tabla del descenso.

José Caldera se encargó de abrir la cuenta al primer minuto de juego, posteriormente el uruguayo Emiliano Rodríguez amplió diferencias y, en una jugada preparada, Andre Estupiñán sentenció la soberbia victoria verdiblanca.

Justamente en El VBAR Caracol, Rodríguez, fichaje caleño para esta temporada, habló sobre la brillante actuación de sus compañeros en esta sexta jornada del campeonato y dio claridad respecto a la orden que recibió el grupo de parte del entrenador Alfredo Arias.

“Tenemos muy buenos jugadores con experiencia y jerarquía, como Reina, Jarlan o Gordillo en la mitad. Creo que tengo muy buenos jugadores al lado mío y sé que me darán muchas ocasiones de gol para poder convertir”, sentenció el delantero de 21 años.

Declaraciones sobre la victoria frente a Millonarios en Liga

Análisis del partido: “Sabemos que Millonarios es un equipo muy grande del país y en América. Con el respeto que el rival se merece, entre semana nuestra propuesta fue la de presionarlo, no dejarlo lugar, ni respirar, porque contaba con buenos jugadores como Falcao, los dos zagueros y el arquero. El DT tomó la decisión de ir a presionarlos todo el partido y dijo que cuando no diéramos más, pidiéramos el cambio, que fue lo que hice yo. Salió un partido redondo, fue un lindo resultado y creo que merecíamos ganar 3-0, pero nos hicieron ese gol al final que no merecíamos”.

Pedido de Alfredo Arias: “Desde que estoy acá, Arias en todos los partidos nos ha pedido que seamos los protagonistas, que presionemos sin importar si somos local o visitante, quiere que propongamos. Creo que todos nuestros partidos han sido así. Él siempre nos pide que no dejemos jugar al rival y que al tener la pelota juguemos tranquilos, porque los espacios se darán para llegar al gol”.

¿Por qué pidió el cambio? “En el primer tiempo, cuando estaba por finalizar, en una jugada levanté bastante la pierna y sentí pesado en el posterior. Como vi que no estaba al 100% para ir al espacio, decidí pedir el cambio para prevenir… Levanté la pierna arriba para sacarle el balón a uno de ellos, ahí hice un movimiento excesivo y creo que fue eso. No quise arriesgar".

Sorpresivo tercer gol de pelota quieta: “Siempre tenemos jugadas preparadas con Alfredo Arias. Esa era una de las que habíamos trabajado hace tiempo, que era siempre dejar uno al lado del arquero. Tuvimos la suerte de que ellos dejaron uno en el palo, se abrió al momento y por suerte salió”.