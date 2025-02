Sobreviviente de un intento de feminicidio en Cuítiva no tiene abogado para defenderla en su caso

Tunja

Amelia Macías Patiño fue víctima de un intento de feminicidio en la vereda La Vega, municipio de Cuítiva, Boyacá. Este hecho perpetrado por su expareja Robinson Andrés López Antonio, la dejó con graves secuelas físicas y emocionales. Sin embargo, pese a la denuncia interpuesta, el agresor sigue en libertad, lo que ha generado preocupación y temor en la víctima y su familia.

El ataque ocurrió tras una misa en memoria de la exesposa de López. Según narró un sobrino de Amelia en Caracol Radio, Robinson la obligó a subir a su vehículo, donde la agredió y posteriormente en un potrero intento matarla. «Le dijo que la iba a matar, que no merecía vivir», relató. En medio del ataque, logró escapar y refugiarse en su hogar, pero las heridas que sufrió requirieron atención médica inmediata en el Hospital Regional de Sogamoso.

Pues un mes después de esta tentativa de feminicidio, Amelia ha enfrentado múltiples obstáculos en la búsqueda de justicia. En entrevista con Caracol Radio, expresó su frustración por la falta de avances en el proceso legal: «hasta el momento no me han llamado ni me han informado si a mi agresor le darán orden de captura». Según explicó, la Fiscalía cuenta con su testimonio, el croquis de los hechos y el informe del investigador del caso.

Además, mencionó que su agresor ya contrató un abogado, lo que ha ralentizado el proceso. «Me están pidiendo que yo también tenga un abogado para avanzar, pero no tengo los recursos. Soy madre cabeza de familia y todo lo que tengo es para mis hijos», declaró.

Otra de sus preocupaciones es la falta de acompañamiento psicológico. Amelia señaló que recibió una oferta de ayuda psicológica 15 días después del ataque, pero ya había abandonado el municipio por temor. «No quiero encontrarme con mi agresor, ni verlo, porque eso afecta mi vida emocional y mi integridad física», sostuvo.

El temor de Amelia es fundado, ya que, según relató, el agresor intentó contactarla a través de su familia. «Su mamá y su hermana me escribieron, para pedirme que tuviera consideración, y él incluso le mandó un mensaje a mi hijo menor», dijo. Aunque evitó responder, teme que Robinson López continúe buscándola.

Actualmente, Amelia se encuentra en una situación de total incertidumbre y vulnerabilidad. Su condición económica le impide acceder a una defensa legal adecuada, lo que dificulta que el proceso en la Fiscalía avance con celeridad. Además, la falta de comunicación por parte de las autoridades la ha dejado en un estado de angustia, sin información clara sobre el curso de la investigación ni sobre las medidas de protección que deberían ser implementadas para su seguridad. La inacción de la justicia y la ausencia de respuestas concretas, han generado en ella un sentimiento de desprotección, aumentando el temor de que su agresor pueda intentar buscarla nuevamente.

Para poder continuar con su vida y garantizar su seguridad, Amelia necesita apoyo legal que le permita agilizar el proceso judicial y asegurar que su agresor sea capturado. También requiere un acompañamiento psicológico constante que le ayude a superar el trauma de la agresión y fortalecer su estado emocional. Además, es fundamental que las autoridades le brinden medidas de protección efectivas que impidan cualquier tipo de contacto con su atacante y garanticen su bienestar y el de sus hijos. La falta de acciones concretas por parte del sistema judicial y el Estado, agrava su situación, dejándola expuesta a nuevas amenazas y limitando sus posibilidades de recuperación y estabilidad.