Gerente de Transcaribe propuso incremento de 400 pesos en el pasaje para comprar nuevos buses

Las horas pico en el Sistema Integrado de Transporte de Cartagena, Transcaribe, se han convertido en uno de los grandes desafíos para la Alcaldía de Cartagena, debido al hacinamiento en los buses y los tumultos en las estaciones que son el resultado de dificultades en la frecuencia de los busetones y padrones.

El objetivo de la empresa, desde la llegada de Ercilia Barrios a la gerencia, es fortalecer y optimizar la operación de uno de los medios de transporte más utilizados de Cartagena, especialmente con el aumento de las frecuencias de los buses, la cobertura a más zonas de la ciudad y el estado interno y externo de los vehículos para ofrecer una mejor calidad en el servicio prestado a los usuarios.

Por ello, en el Plan de Inversiones de la Alcaldía de Cartagena para 2025 está fortalecer la operación de Transcaribe con 50 nuevos buses (para Transcaribe Operador) y el mantenimiento integral de toda la flota ya existente; y así responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, quienes claman por menos demoras y atrasos en los trayectos, mejores condiciones al interior de los buses y que se erradiquen los problemas mecánicos.

Cabe recordar que el sistema está conformado por tres entidades, de las cuales dos son empresas privadas y la otra es Transcaribe como operador. En el caso de las privadas, el Distrito reiteradamente las insta a que intensifiquen las labores de mantenimiento y recuperación de su flota. “Cada una tiene sus rutinas propias de mantenimiento preventivo y correctivo; sin embargo, con la propuesta financiera que le presentamos al Distrito tendremos todos los buses en operación sin problemas mecánicos y afectaciones internas como goteras y aires acondicionados en mal estado”, indicó la gerente Barrios.

Para comprar los primeros 30 buses tipo padrón (bus mediano) con tecnología a gas, el Distrito dispondrá de $40 mil millones de recursos de regalías. Estos buses tienen dos puertas, lo que permitirá descongestionar el acceso de los usuarios en las estaciones y en los paraderos ubicados en las calles de la ciudad.

Con el gas natural, el Distrito fomentará el uso de energías más limpias, promoviendo un sistema más eficiente y sostenible, y fortaleciendo la transformación de la ciudad hacia una Cartagena más verde, limpia y sostenible.

El costo por bus es de $1.213.920.880, por lo que estos 30 primeros representarán un gasto de $36.417.626.400, con la TRM de 4.073,56 (24 de febrero de 2025). Este valor, con impuestos locales y estampillas ascendería a $39.506.387.383 millones. Los buses serán modelo 2025 y los que se compren después de junio serán 2026, y estarán equipados con tecnología de punta en los sistemas de seguridad e información al usuario.

No obstante, para que el Distrito pueda comprar otros 20 buses ($24.278.417.600), y así poner a rodar los 50 articulados nuevos antes de diciembre de 2025, y esté en la calle toda la flota (Transcaribe Operador, Transambiental S.A. y Sotramac S.A,), la Gerencia de Transcaribe propuso un incremento al pasaje del sistema de 400 pesos, por lo que pasaría de $3.000 a $3.400.

“Este incremento permitirá, además de la compra de 20 buses, la reparación de la totalidad de la flota del sistema, lo que redunda en una mejora en la frecuencia y en la cantidad de buses prestando el servicio en la ciudad. Esto también permitirá la implementación de nuevas rutas y que los cartageneros puedan percibir una mejora en la prestación del servicio”, expuso Barrios.

La propuesta de incremento tiene en consideración la tarifa del transporte público colectivo de la ciudad, la necesidad de compra de flota para el fortalecimiento de la operación del sistema y el funcionamiento de nuevas rutas.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay indicó: “Si bien es cierto que hace semanas afirmé que el pasaje no aumentaría hasta que no se optimice la calidad del servicio y las frecuencias, las finanzas de Transcaribe siempre han sido complejas y los números no cuadran a la hora de proyectar cuáles son los procesos y elementos a intervenir para reinventar un servicio que suele ser impopular”.

Y resaltó: “Este cambio de 180 grados requiere un esfuerzo de todos; el Distrito hará una inversión multimillonaria, pero analizaremos esta propuesta sobre un posible incremento de la tarifa que no es estratosférico ni arbitrario, con respecto a lo que se cobra en otras ciudades capitales con mayor flujo de usuarios; lo cual se traduce en mayores ingresos para sus sistemas integrados de transporte, y así no negarle nada a Transcaribe, que es una empresa de todos, y entrar en firme a solventar todo lo que hoy es sinónimo a queja y frustración”.

Por otro lado, Transcaribe también busca extender la red de recaudo, y así los usuarios puedan recargar su tarjeta cerca de sus hogares, a través de un convenio con una empresa nacional de giros con presencia en más de 1.200 comercios donde se podrá recargar la tarjeta de Transcaribe.