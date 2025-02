¿Cómo está la popularidad de Putin y Zelenski a tres años de la guerra?

Uno de los mandatarios que más ha influido en Ucrania y Rusia, ha sido el presidente de los Estados Unidos, ya sea Joe Biden o Donald Trump, con sus administraciones se ha repercutido en la imagen internacional de Putin y Zelenski.

Hace tres años el ejército ruso iniciaba una ofensiva militar e invadía territorio ucraniano, desde entonces los mandatarios de estos países se pusieron en el foco de la opinión internacional, al paso de la guerra esa percepción ha cambiado.

Volodimir Zelenski

En su tiempo en el poder (desde 2021 hasta inicios de 2025) el democráta estadounidense Joe Biden fue firme en rechazar los ataques ordenados por el Kremlín, en ese marco, brindó apoyo militar y logístico a Ucrania.

Bajo este mandato, la percepción de Zelenski era de un defensor del territorio ucraniano, el bloque de la OTAN brindó apoyo al país y su mandatario. En cuanto a su población, en febrero de 2023, un año de iniciada la guerra, los ucranianos aprobaban en un 91% la gestión de su presidente de acuerdo con la agencia global “Rating”.

En 2024, esta imagen cayó a un 63%, tras no recibir buenas noticias del frente y la sustitución del popular comandante en jefe Valeri Zaluzhni. Posteriormente al anuncio de Zelenski de la contraofensiva ucraniana, que llegó a tocar suelo ruso, pero generó decepción entre la población descendió aún más.

Adicionalmente, durante este año no se celebraron elecciones presidenciales, aunque esto no afectó a la popularidad del presidente ucraniano, pues se tenía la opinión pública de no elegir nuevo mandatario durante la guerra. Según el presidente del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, Volodímir Paniotto, en entrevista con EFE, apesar de los intentos rusos de calificar esto como la inclinació hacia la dictadura, ' el apoyo a la democracia se ha fortalecido durante la invasión'.

Sin embargo, lo anterior tomó un giro de 180 grados tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Trump no ha brindado tanto apoyo al ucraniano y poco a poco se ha inclinado más hacia fortalecer las relaciones con Vladímir Putin.

El republicano calificó a Zelenski como “dictador” tras no haber celebrado aún elecciones, Trump también dijo: “Amo a Ucrania pero él ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente”.

Por otro lado, los opositores ucranianos de Zelenski, como el expresidente Petró Poroshenko quien tiene un apoyo de entre el 10$ y 15% no tienen grandes perspectivas electorales de acuerdo con Paniotto.

Vladímir Putin





De acuerdo con un instituto ruso independiente, el presidente de la federación rusa, aumentó 80% después de la invasión, hay organizaciones progubernamentales que mostraban su percepción arriba de esa calificación.

Putin justificó la operación militar a su pueblo afirmando que Ucrania tenía un genocidio a la población rusoparlante, lo cual puede ser cierto. Adicionalmente, que el país servía como un trampolín para la OTAN que cada vez se acercaba más al territorio ruso. Partiendo de esto, solo el 15% de los rusos no aprobaba las decisiones del presidente.

En el ámbito internacional, Biden y gran parte de la Unión Europea rechazó la ofensiva rusa, por lo tanto, en varios medios Putin llegó a ser comparado incluso con el dictador Adolf Hitler y su percepción a nivel occidental no fue muy buena. Tanto así que se impusieron muchas sanciones económicas y a las exportaciones del gas ruso, la expulsión de Rusia del grupo económico G7 en el que están las mayores potencias del mundo.

Sin embargo, tras la contraofensiva ucraniana en 2023, que llegó a la ciudad de Kursk, tanto el ejército como la propaganda rusa fue puesta en tela de juicio. La popularidad de Putin, de acuerdo con el medio de comunicación Foreign Affairs, en tan solo tres semanas cayó del 60% al 50%.

Un año después, en 2024, Putin asumió su quinto mandato en Rusia, en el cual obtuvo más del 87% de los votos. Por lo tanto, se supone que aún continua con apoyo del pueblo ruso.

Actualmente, con la llegada de Trump, se ha evidenciado un acercamiento entre los gobiernos de Rusia y los Estados Unidos, al punto de reunirse el pasado martes 18 de febrero en Riad, capital de Arabia Saudita, para discutir sobre la paz en Ucrania.

Trump ha manifestado su deseo de volver a unir a Rusia al G7, además de reunirse cara a cara con Putin, con quien ya ha tenido conversaciones telefónicas. Por su parte, el presidente ruso también ha dicho que quiere encontrarse con el republicano.

Sin duda, ambos gobiernos de Rusia y Ucrania han tenido bajones en su popularidad, sin embargo, el ámbito internacional es muy importante en este aspecto.