La guerra de Ucrania, los hitos más importantes del conflicto entre eslavos

Ya se van a cumplir tres años desde que el Kremlín decidió atacar al país que en el pasado fue uno con Rusia, Ucrania, un hermano no solo por la historia conjunta sino la cultura, idioma y tradiciones tan similares entre ambas naciones. El 24 de febrero se cumple el aniversario de esta batalla entre hermanos de la etnia eslava en Europa.

Rusia y Ucrania, uno solo

La historia entre los dos países se remonta a tiempos antiguos en el siglo XVIII, durante la época de expansión vikinga que venía desde la península escandinava y ya había recorrido otros países como Escocia, Alemania o el norte de Francia. También llegó al territorio que fue conocido como la Rus de Kiev, considerado el inicio de Rusia y Ucrania, el reino empezó a expandirse hasta llegar a las actuales San Petersburgo y Moscú, consumiendo así a toda la nación ucraniana bajo un solo imperio.

Sin embargo, durante estas épocas el idioma y cultura ucraniana eran menospreciados, considerados de la servidumbre, del campesinado, además de que la lengua era reconocida como un dialecto del ruso.

Al escenario llegó el imperio mongol, uno de los más grandes y poderosos de la historia que llegó hasta Kiev, destruyendola completamente en su conquista. Al finalizar este momento, el pueblo de Rus decidió moverse a otras ciudades llegando a Moscú, que luego se convertiría en la capital.

Época zarista

Después de la Rus de Kiev, llegó el Zarismo al poder, con monarcas como Iván El Terrible, Pedro I El Grande o Catalina La Grande, quien fue la encargada de expandir al imperio más allá de SIberia, llegando a las costas asiáticas actaules rusas. Sin embargo, Ucrania no era más que un territorio perteneciente al zarismo que gobernaba desde la capital en San Petersburgo, su cultura e idioman eran aún repudiados, tanto así, que la aristocracia ucraniana luchó muchas veces por la autonomía.

Con la dinastía Romanov, iniciada en 1616, las cosas no cambiaron mucho para Ucrania, a esta época pertenecen los proceres rusos. Ya con Pedro I, Rusia lograba salir al Báltico, empieza la “rusificación”, un tipo de colonización cultural que considera el predominio de la lengua y tradiciones rusas, por lo tanto, lo demás se consideraba no grato para el imperio.

Al momento de llegar Nicolás II al trono, heredó un reino con salida al Báltico, el Cáucaso, al Mar Negro y con fronteras con Japón, un imperio trascontinental entre Europa y Asia, en territorio, de los más grandes del mundo. Sin embargo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y Rusia debía enfrentar al imperio alemán, pero los rusos llegaron tarde a la carrera armamentista con el resto de las potencias de la época como Francia, Gran Bretaña o Alemania.

Revolución de octubre

La guerra llegó en un mal momento para el imperio ruso, el cual no gozaba de su mejor gobierno ni de los grandes momentos de Catalina o Pedro. En este aspecto, inicia la revolución de octubre en contra del Zar Nicolás II en San Petersburgo, entra Vladimir Lenin con un proyecto socialista, internacionalista y en contra de la religión de la época zarista. Tras la rebelión, Rusia sale del conflicto y es el momento perfecto para que surgan repúblicas como Ucrania o las naciones bálticas, Lituania, Letonia y Estonia.

El proyecto socialista inicia en 1922 en Rusia con Vladimir Lenin, la intención es liderar a un listado de países bajo la misma ideología, muy popular en esa entonces. Lenin muere en 1924 y su sucesor será Iósif Stalin.

La época de Stalin

Al poder llega el georgiano Iósif Stalin, apodado el Zar Rojo por Simón Sebag Motefiore, con él surgió la Unión Soviética (URRS) y nuevamente las ideas expansionistas de los zares volvió, Stalin volvió a apoderarse de territorios como los países bálticos o Ucrania bajo la premisa del socialismo soviético y repúblicas que forman parte de la unión. El líder inició una política de “rusificar” a espacios, como el ucraniano, de llevar a rusos para iniciar nuevamente ese traslado cultural y lingüistico.

Stalin también realizó multiples purgas no solo en Ucrania sino en todo el territorio soviético, entre otras cosas, por el afán de mantener una misma cultura rusa en todo el espacio de la Unión Soviética. Los ucranianos fueron de las repúblicas más golpeadas por el stalinismo. En este tiempo, inició la Segunda Guerra Mundial que trajo como vencedores a los soviéticos conviritendose en una de las potencias más influyentes del siglo XX.

La caída de la Unión Soviética

1991 fue un año importante, es considerado por algunos como el fin de la Guerra Fría, marcado por la rivalidad entre el capitalismo y el comunismo. Uno de los eventos que lo marcó fue la caída de una de las mayores potencias del siglo XX, la Unión Soviética. Al caer el mayor representante del comunismo el mundo cambió, principalmente para las repúblicas que lo conformaban.

La URSS se disolvió en 15 repúblicas, entre ellas Ucrania y otros países europeos con vestigios de la “rusificación”, es decir, asentamientos e incluso ciudades con ascendencia rusa producto del zarismo y stalinismo. Tanto así que las provincias de Donetsk y Lugansk tienen varios asentamientos rusos.

Tras la caída, se hicieron varios acuerdos entre las repúblicas ex soviéticas, entre ellos desarmar a la antigua Unión Soviética a cambio de que el poder capitalista no se acercará a ese territorio. Por otro lado, en 1994 entrega el gobierno ucraniano entrego el tercer arsenal más grande del mundo a cambio de no ser invadida. Adicionalmente, el bloque capitalista empezó a expandirse a las fronteras rusas, algo que estaba acordado para no hacerse.

Nadie cumplió los acuerdos

Entrado el siglo XXI, y al tener Ucrania población rusa en el Dombás, surgió una guerra civil que resultó en el Tratado de Minsk, una serie de compromisos por parte del gobierno ucraniano para retener esos conflictos desde 2014, no cumplió dicho tratado.

Por su lado, el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos y la OTAN incumplió el acuerdo de no acercarse a su antiguo enemigo, por el otro, Rusia invadió Ucrania desde 2014 con la península de Crimea.

Las tensiones se intensificaron luego que los ucranianos mostraran su interés en unirse a la Unión Europea, entre tanto, hay una guerra civil por la parte rusa en Ucrania, el país se empezó a polarizar. Sin embargo, Rusia al mando de Vladimir Putin empezó a invadir a repúblicas independentistas como Chechenia, además de un conflicto armado con Georgia.

La recuperación del legado

Vladimir Putin, presidente de Rusia desde 2000 hasta 2008 y del 2012 hasta la actualidad. Exagente de la KGB soviética, se montó bajo la idea de recuperar esa idea del gran imperio ruso y expansionismo stalinista, aunque no con el socialismo como eje principal. Vuelven las ideas del zarismo de conquista.

Esas ambiciones resultaron en la invasión de Ucrania el 22 de febrero de 2022, alrededor de la guerra vuelven los indicios de la Guerra Fría, enfrentamiento entre la OTAN y ahora Rusia. Los mitos sobre la guerra, que ya va para su trágico aniversario de tres años, no se han hecho esperar. Lo cierto es el incumplimiento de todas las partes con lo que cada uno acordó, palabras vacías, tinta plasmada en papel sin llevarse a la realidad.