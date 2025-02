Trabajadores de Coscuez S.A., fueron atendidos por el Ministerio de Trabajo

Tunja

Los trabajadores de la empresa Coscuez S.A. realizaron este jueves un plantón frente al Ministerio del Trabajo en el que pedían mejores condiciones laborales.

Vale la pena recordar que la Organización Sindical, Sintraminería Coscuz señala que los trabajadores de la empresa laboran a la semana 77 horas, lo cual los llevó a denunciar esta situación ante el Ministerio de Trabajo, pero el ministerio archivó el proceso, por tal razón decidieron hacer esta manifestación en Bogotá.

“Nos convocaron para una reunión donde fuimos recibidos por seis personas importantes del ministerio con poder de decisión, entre ellos, el director territorial y el director de género. Dentro de la reunión también se realiza una conexión vía llamada con el Ministerio de Trabajo de Tunja para empezar a dar la explicación a toda la problemática que nosotros tenemos radicado en estos ministerios, a todo lo que trasladaron para Bogotá por poder preferente e hicimos un análisis de toda la problemática y se cogió querella por querella, tutela por tutela, bueno todo lo que teníamos y se empezó a mirar uno a uno”, afirmó Javier Darío Páez, presidente de Sintraminería Coscuez.

En los próximos días desde el Ministerio de Trabajo se comenzará a avanzar en los compromisos adquiridos, tras la reunión llevada a cabo en la capital del país.

“Se llega a un acuerdo con el ministerio para realizar un plan de trabajo donde se va a empezar a ejecutar, entre ocho y diez días, con el fin de empezar a darle la celeridad a estos procesos porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tenemos procesos atrasados desde el 2021 y los recientes y pues aspiramos a que simplemente no vaya a quedar como que nos recibieron, porque fue una de las exigencias no íbamos como organización sindical a recibir pañitos de agua, sino buscando soluciones para todo nuestro conflicto, para que no se sigan vulnerando todos estos derechos”, agregó Páez.

Luego de surtir estos procesos, se espera que el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores se puedan reunir para analizar los avances de los procesos y se tomen las medidas necesarias.