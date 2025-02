Rubilio Castillo condenó acto reprochable en su contra: “Con el racismo no se juega”

Recientemente, el delantero del Deportivo Pereira, Rubilio Castillo, rompió su silencio sobre el incidente de racismo que sufrió durante el clásico contra Once Caldas. El delantero acusó al jugador Joel Contreras de haberle lanzado insultos racistas, específicamente llamándolo “simio”durante el partido.

Castillo, visiblemente afectado, compartió su sentir y mencionó: “No quiero ponerme en el plan de víctima, porque esto no puede estar pasando en ningún lugar y en ninguna situación de vida, vengo con intención de poder aclarar para que esto no vuelva pasar. Ningún ser humano le gusta ser tratado de esa forma”, declaró en diálogo con el medio ESPN.

Lo sucedido de acuerdo a Castillo

El delantero del cuadro ´Matecaña´ confesó las denigraciones que le habría dicho el jugador del Once Caldas luego de una entrada fuerte de Malagón. El delantero se quedó tendido en el terreno de juego y ahí apareció Joel Contreras para insultarlo.

Por otro lado, Castillo mencionó que su entrenador, Luis Fernando Suárez, y el seleccionador de la selección hondureña, Reinaldo Rueda, le han brindado su respaldo.

“Agradezco al profesor Reinaldo Rueda y al profesor Luis Suárez, a todo el equipo, a todo el equipo, a Darwin Quintero, me quedaría corto, pero me dieron mucho apoyo. Estábamos ganando el partido, recibo una falta de Malagón, me pegó una patada normal de juego, cuando caigo y me estoy quejando en el piso, él se me acerca y me agacha la cabeza y me dice: ´Quiubo pues, levántate simio h...´. Él se da cuenta y me trata de dar la mano, Yesús también escucha y lo primero que le digo es: ‘Hermano, ¿Por qué me estás tratando asÍ?’. Le digo al árbitro lo que me dijo, el árbitro quizás se quiso desentender de la situación y me dijo: ‘No lo escuché’. Mis compañeros sí lo escucharon y empezó el problema. Le digo con el dedo que no me tenía que decir así. Él me faltó el respeto, con este tema de racismo no se juega”, afirmó el hondureño.

Las disculpas por parte del Once Caldas

A pesar de todo lo afirmado, Rubilio también recalcó que el ´timonel´ del ´once´, Hernán Darío Herrera, y el delantero, Dayro Moreno, se acercaron a pedirle disculpas por lo sucedido y decidieron sacar a Joel Contreras, por parte del mismo cuerpo técnico.

“En otras circunstancias hubiera reaccionado, pero traté de contenerme, reaccioné y me fui en llanto porque era la manera que quería sacar esa frustración, la verdad estaba tratando de dominar mi carácter en ese momento”, señaló el jugador.

Además de lo anterior, también mencionó: “Le dije al profesor lo que había ocurrido, se me acerca Dayro y me dice: ‘¿Qué pasó?’ Y le dije: ‘Tú como extranjero sabes que esto es muy complicado’. Sé que soy negro, pero dirigirse a una persona así, me sorprendió´. Cuando se dio cuenta del error, quiso darme la mano. El profe de Once Caldas me dice que iba a sacar el jugador, pero que yo siguiera”.

La hinchada del Once no fue racista y el mensaje a Joel Contreras

Ya para culminar, el delantero destacó que la afición de Manizales jamás tuvo actos racistas hacia él y que conducirá este caso hasta las últimas instancias. También afirmó que si Contreras le pide disculpas, las aceptará sin ningún lío.