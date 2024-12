Hernán Darío Herrera estalló tras eliminación de Once Caldas: “¡Da putería!”

El primer finalista del fútbol colombiano es Deportes Tolima, conjunto que venció al Once Caldas por 1-0 en el Manuel Murillo Toro y con ello quedó líder del Grupo B con 10 unidades. Brayan Gil se encargó de poner a celebrar al cuadro ibaguereño, que vuelve a una final luego de dos años.

El duelo no estuvo exento de polémica. Y es que sobre el cierre del partido, los jugadores y el cuerpo técnico del Once reclamaron airadamente una infracción dentro del área, que pudo haber sido penalti. Pues bien, el árbitro Hinestroza decidió no sancionar falta y desde el VAR tampoco hubo un llamado.

Caliente rueda de prensa

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Hernán Darío Herrera, entrenador del Once Caldas, se quejó airadamente por la actuación del cuerpo arbitral, denunciando que por dicho error no se logró la clasificación a la final. Recordemos que al equipo caldense le bastaba el empate para clasificar.

“Da verraquera, pa’ qué. Da putería que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje nos lo quite. ¡Da putería, no puede ser! Nosotros hemos luchado, el Once ha trabajado. Un señor que no pite un penal de esos, que no mire el VAR, es un descaro”, empezó diciendo.

Y complementó: “No es pa’ que me castiguen, castíguenlos a ellos (los árbitros). No es contra los entrenadores y jugadores, que se están matando, y el hombre (Hinestroza) nos quita la posibilidad de ir a una final, porque nos la quitó. No necesitamos ayuda de nadie”.

Incluso advirtió que Dimayor debería sancionar a los periodistas que califican de evidente infracción la ya mencionada acción de juego. Finalmente, reveló que el juez central omitió la infracción por querer darle trámite al juego: “‘Penalazo’, pero el señor dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada, entonces muy verraco... Si no mejoran esto, no sé para dónde vamos”.

A la crítica se unió el guardameta James Aguirre, también presente en la rueda de prensa. “Envío un mensaje de respeto, que valoremos el fútbol colombiano. Es muy difícil así. ¿Qué tiene que hacer uno para que no le quiten? Está todo el tema tecnológico habido y por haber... A mí me duele por las familias de nosotros, por el esfuerzo de un año y lo que representa Manizales”.

Y concluyó: “Acá no es de dar nombres, es que acá uno se juega mucho, No nos regalen, tranquilos, pero tampoco que se vea así, que es más fácil disimularlo, pero es evidente. ‘Juegue tranquilo que nopasó nada, no voy a adicionar nada”, por Dios. Le acaban de quitar una final a Manizales, nadie nos regaló nada durante todo el torneo”.