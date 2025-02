Escándalo por racismo en el clásico Once Caldas vs Pereira: “A Rubilio Castillo le dijeron simio”

Lamentables hechos se produjeron durante el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira. A pesar de la victoria del cuadro albo en el Palogrande y la obtención de un nuevo récord de Dayro Moreno en el fútbol colombiano, el partido se vio empeñado por un caso de racismo.

Y es que el delantero Rubilio Castillo, minutos después de anotar el gol que puso en ventaja al cuadro pereirano, fue víctima de un ataque racista al ser llamado “simio”. A raíz de lo anterior, el jugador hondureño rompió en llanto y tuvo que ser consolado por Carlos Darwin Quintero.

La cosa no paró ahí. En la segunda parte, Castillo fue sustituido por Giancarlo Peña y cuando dejaba el terreno de juego, aficionados del equipo caldense comenzaron a insultarlo. Por ello, el juez Ulloa detuvo el partido y tanto Dayro como el entrenador Hernán Darío Herrera tuvieron que calmar a los hinchas.

Fecha 5 🏆 Liga Betplay Dimayor



⏰ 67’ [Cambio Matecaña]



Yesus Cabrera 🔄 Kelvin Osorio

Rubilio Castillo 🔄 Gianfranco Peña #MinutoAMinutoMatecaña — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) February 20, 2025

Luis Fernando Suárez estalló en rueda de prensa

Durante la conferencia de prensa posterior al clásico, Luis Fernando Suárez, entrenador del Deportivo Pereira, se mostró sumamente dolido por la situación que tuvo que pasar Rubilio Castillo.

“A mí este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país. Tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos estos que hicimos hoy. Incluso, ni siquiera lo del chico Joel Contreras, por lo que le dijo a Rubilio Castillo, pero después veo a la hinchada aplaudiendo la salida del muchacho de Once Caldas como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, me siento triste”, sentenció el estratega.

Posteriormente, el mismo Suárez puso en evidencia a Joel Contreras, denunciando lo que le dijo a Castillo: “Yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas cosas a mí y me trataron bien. Pero luego llega Contreras y lo primero que le dice a Rubilio Castillo es: ‘Eres un simio’. Dios mío, es una situación en la cual uno se pregunta, ¿en qué estamos?, ¿en qué país estamos?, ¿qué estamos haciendo nosotros?”.