Reinaldo Rueda y la razón que le dio a James Rodríguez para no convocarlo a la Selección

Siguen llegando detalles de lo que pasó con la Selección Colombia en las pasadas Eliminatorias, cuando se consumó la eliminación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En esta oportunidad, el entonces entrenador de la Selección Reinaldo Rueda se refirió al dolor que todavía le genera no haber podido conseguir el cupo a la Copa del Mundo y aprovechó para dar claridad sobre su relación con James Rodríguez, quien prácticamente no fue tenido en cuenta durante su proceso.

“Fue algo inédito, nunca me había sucedido en mis 40 años de entrenador. Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar, pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol”, sentenció en diálogo con el programa Olfato de Gol con Tomy Arguelles.

El entrenador con previo paso por Atlético Nacional indicó que hubo muchos detalles que lo llevaron a él y al equipo a la desesperación fecha tras fecha, esencialmente cuando se llegó a los siete empates consecutivos.

“Si se revisan las métricas fuimos de las selecciones que más balones recuperaba en zona rival y las llegadas en los primeros minutos con gran colectividad, pero faltó eficacia. El equipo se fue llenando de ansiedad (...) Todos querían marcar, pero no se dio. Decisiones del VAR que nos afectaron. Arqueros que fueron figuras como Gallese y Domínguez. Goles anulados en instancias importantes. Una cantidad de cosas en 6 o 7 partidos increíbles. Hacia falta que me pasara para seguir respetando más el fútbol”, complementó.

Relación con James Rodríguez

Uno de los momentos cumbres de la gestión Reinaldo Rueda ocurrió cuando tomó la determinación de no convocar a James Rodríguez, quien por ese momento presentaba problemas físicos y jugaba en la liga catarí con el Al-Rayyan.

En este orden de ideas, ‘Rei’, como se lo apoda, dijo que había hablado con el jugador para hacerle entender que si no lo tenía en cuenta era justamente para cuidarlo tanto física como mentalmente. Según explicó, su idea era que el ‘10′ descansara, hiciera su pretemporada y regresara de la mejor manera para los duelos de septiembre-octubre.

“Todo pasa por el momento del jugador. Como le dije a James, yo no quería abusar de él ni usarlo. Se lo dije: ‘Prefiero que dejes de jugar 5 partidos, pero que juegues 5 años más para la Selección. Prefiero que hagas vacaciones, una limpieza mental, que se recupere ese músculo. No quiero usarte en tres partidos y no poder hacerlo en dos y más para la Copa América, partidos seguidos, viajes largos’. Él venía de una lesión, no llegó en el momento ideal. Había sufrido mucho y quise que tuviera sus vacaciones, que hiciera un buen acondicionamiento y una pretemporada completa y para eso hay que hacer vacaciones ideales. Si no hay descanso, llegan cansados a la pretemporada”, contó.

Finalmente, el DT habló sobre lo que vio, cuando de nuevo le brindó la oportunidad: “Cuando jugó 5 o 6 partidos con Al Rayyan, sufriendo por el estilo de fútbol y las temperaturas, lo invité a volver. Él lo pensó, volvió e hizo todo lo que pudo para recuperar su nivel, que no era fácil. Un excelente ser humano, un gran profesional, competitivo, exigente con él mismo, gran líder, se hace querer. Ojalá que dure para muchos años por el bien del fútbol colombiano”.

Bajo el mandato de Rueda, James jugó en seis oportunidades, cinco de ellas como titular, y anotó un gol (penalti ante Venezuela).