Santandereano murió en trágico accidente en Perú: la familia requiere $22 millones para repatriarlo

Bucaramanga

Justo en el día de su cumpleaños Jhan Carlos Méndez Sánchez fue atropellado a las 3 de la mañana en la carretera Panamericana en el distrito de Santiago, Ica, Perú.

El hombre de 26 años prestó servicio en el Ejército. Nació en Bucaramanga, donde finalmente trabajó además en obras de construcción.

Hace 4 meses viajó al país Inca en búsqueda de un mejor futuro, y un mes después de llegar a Perú murió en el trágico accidente.

Nancy Sánchez Torres comentó que su hijo iba caminando en una calle de Ica cuando una camioneta lo atropelló, y por la gravedad de las heridas no se salvó.

La familia del santandereano es humilde y de bajos recursos. Desde el año pasado han buscado ayuda económica para repatriar al colombiano, pues el traslado les cuesta 22 millones de pesos.

“¿Yo de dónde voy a sacar esa plata? He acudido al gobierno para pedir ayuda y traer a mi hijo, porque la verdad no quiero dejarlo por allá“, manifestó la madre.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre del 2024, y desde la fecha la familia no ha logrado reunir el monto exigido.

“La gente de buen corazón me ha colaborado para hacer todo este montón de vueltas, pero no es suficiente. Yo vivo en San Pablo en el sur de Bolívar. A causa de la muerte ha sido terrible porque me he enfermado demasiado. Cada día más”.

Sánchez Torres es madre cabeza de familia. A sus 47 años es hipertensa, diabética y tiene problemas de columna. Vive de trabajos esporádicos en el municipio del Magdalena Medio y teme no volver a ver a su hijo.

Narró que no es la primera vez que pasa por este dolor, pues de los cuatro hijos que tiene además de Jhan Carlos, perdió a otro hijo de 27 años cuando fue asesinado en medio de un robo en el municipio de San Gil.

Quienes deseen colaborar pueden donar al número de Nequi: 300 587 8694.