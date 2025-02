Padres de familia y docentes de los CDI en Bucaramanga, exigen la reapertura de este servicio

Bucaramanga

Comunidad de los Centros de Desarrollo Infantil de Bucaramanga, padres de familia, docentes y equipo de talento humano, protestan por la demora en la reapertura de este servicio, para el periodo 2025. Dicen que esta situación afecta a cientos de familias de la capital santandereana.

La comunidad denuncia que esta situación se presenta año, tras año, sin ninguna mejora o cambio. Yuléimis González, vocera de los Centro de Desarrollo Infantil comentó: “A lo largo de estos años siempre se ha presentado la misma situación, demoras en la contratación, por ende las familias nos manifiestan que se deben llevar los niños a sus lugares de trabajo en donde obviamente están corriendo un riesgo y, pues, esto a nosotros nos alerta”.

Los docentes denuncian que la constante demora en la contratación, es uno de los factores que impide el inicio de este servicio, afectando a la población infantil de sectores vulnerables.

“Prácticamente 560 niños entre Bucaramanga y Floridablanca, están sin la atención que se debe como tal para su desarrollo integral. Nosotras las docentes también estamos desempleadas, todos los años se presenta lo mismo con el proceso de contratación, llegamos a febrero y marzo y todavía no hay nada estipulado, nada dicho y pues lo que queremos es que nos escuchen”, señaló Lizbeth Patricia Jiménez, docente de los Centro de Desarrollo Infantil.

Esta situación afecta a la población infantil de sectores vulnerables de la ciudad, en especial familias de la comuna 4 barrios como: Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío Xll, 23 de Junio, Santander, Don Bosco, 12 de Octubre, entre otros.

Padres de familia se ven altamente afectados, pues no pueden trabajar con regularidad, toda vez que no tienen con quien dejar a sus hijos.

“Quiero que abran estos CDI porque no tengo donde dejar mis hijos, tengo que trabajar y no tengo familiares aquí y a otras personas no los puedo dejar por todo lo que está pasando con los niños”, dijo Yesenia Díaz, madre de familia.

Para Albeiro Páez, padre de familia y taxista de oficio, también el cierre de estos centros infantiles le está afectando su situación laboral: “Demasiados afectados, yo manejo taxi y me toca con la mujer turnarnos, ella en medio tiempo lava, plancha y eso y el otro medio tiempo yo estoy en el carro porque igual debo pagar tarifa”, expresó.