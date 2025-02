Iglesia en el Chocó pide al ELN que regrese a la mesa con el Gobierno Nacional

Quibdó

Monseñor Wiston Mosquera Moreno, Obispo de Quibdó, nacido en Andagoya en ese departamento y quien conoce muy bien las realidades de sus coterráneos, pidió a los grupos armados ilegales que cesen sus actividades ilícitas y amenazas, que están afectando la economía y tranquilidad en los territorios.

Monseñor Mosquera rechazó el actuar del ELN con el constreñimiento de la comunidad e indicó que “la afectación es grande para todo el territorio, cuando las comunidades no pueden movilizarse, ni siquiera ir a trabajar o buscar lo que han sembrado para llevar el pan a sus hogares y por supuesto a los estudiantes, la dinámica misma de la comunidad se ve afectada ante una realidad de estas. Por supuesto que lo rechazamos, como Iglesia siempre lo rechazaremos, porque todos tenemos derecho a la movilidad”.

Agregó el Obispo de Quibdó que el anuncio es “supuestamente para salvaguardarse de que otro grupo los vaya a atacar, los otros que se encuentran en el territorio, todo el mundo termina pagando los platos rotos”.

Desde la Iglesia, lo que están indicando es que todo este escenario le está generando mayor pobreza al Chocó y sus comunidades, que históricamente se han visto afectadas, no se puede realizar con tranquilidad ninguna actividad económica o académica.

La solicitud de la Iglesia

Desde Quibdó, Monseñor dijo que la invitación “no puede otra que sentarse a la mesa y dialogar, bajarle al ritmo de tanta violencia dentro del Chocó. Es como si hubiese caído una especie de roya en departamento, sumir en la pobreza como se le ha mantenido a lo largo de toda la historia. No permitir que las comunidades puedan salir adelante y mucho menos que el progreso llegue como debería llegar allí”.

Agregó que lo que hoy vive este departamento no le va a permitir salir adelante, por el contrario, lo mantendrá siempre sumido en la miseria.

Se requiere un alto al fuego

Para el Obispo de Quibdó se debe pedir un cese del fuego y que se sienten a la mesa a dialogar, pero de verdad y no con mentiras o con argumentos que no corresponden a la realidad, que impere la vida en las comunidades.

La iglesia dispuesta a mediar

Dijo que la Iglesia siempre está dispuesta “para sentarse a ayudar en esas mesas. Cuando se le ha pedido ese servicio lo ha hecho y lo está haciendo, pero, naturalmente, ahora este grupo decidió levantarse de la mesa y cuando las cosas no están bien y vamos marchando como no se debería, la iglesia siempre está dispuesta desde la Conferencia Episcopal para ayudar para que estas situaciones no sigan generando muertes y derramamiento de sangre en el departamento del Chocó”.

Para Monseñor es difícil responder algunas inquietudes: “Cómo es posible que estén constriñendo al pueblo en esas condiciones, diciendo que están del lado del pueblo y la comunidad, pero ellos mismos los afectan e impiden el paso y progreso de esas mismas comunidades”.

Concluyó: “Cuánto llevamos ya escuchando que hay paro armado en el departamento del Chocó y quienes terminan pagando los platos rotos son las comunidades, no son ni el gobierno, ni las autoridades. Nosotros en el departamento del Chocó no queremos grupos armados”.