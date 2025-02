El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se ofreció como mediador en el conflicto laboral de Acerías

Tunja

Preocupado por los efectos que pueda tener para la economía del departamento se declaró el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya la declaratoria de huelga que hicieron los trabajadores de Acerías Paz del Río.

El mandatario pidió que se mantengan los canales de diálogo y pensar en el futuro de la compañía.

“Yo hablé con Fabio Galán, el presidente Paz del Río y con Luis Daniel, el presidente del sindicato a los dos les he manifestado lo mismo y es que una huelga es una muy mala noticia, tanto para la empresa como para los trabajadores, para el departamento y para la economía. Yo entiendo que los trabajadores están ejerciendo un derecho, creo que sus peticiones son justas, pero también hay que entender y esta es la otra parte que Acerías Paz del Río viene de perder en 2024, más de $50.000 millones de pesos por las importaciones de acero ruso y chino”.

Recordó el gobernador el papel que cumplió él en la expedición de los decretos de salvaguardia del acero por parte del Gobierno nacional.

“Fui yo quien lideré ante el gobierno nacional la gestión para que se pusiera una salvaguarda. Acerías es la empresa que más empleos genera en el departamento de manera directa. Si la empresa entrada en solvencia como iba a pasar, si no se aprobara esa salvaguarda, pues sencillamente se iban a empezar a despedir trabajadores y hoy no había ni posibilidad de negociar nada con trabajadores. Era un problema muy serio, se iba a tener una empresa de insolvencia con todas las complejidades que eso tiene”.

Hizo un llamado a las directivas de la empresa y a los trabajadores para mantener el diálogo y ceder para poder llegar a un acuerdo.

“Yo le dije a Fabio Galán que es importante que puedan hacer un acuerdo, pensar en el tiempo que sea transitorio y que sea gradual, pensando que con esta salvaguarda la compañía va a empezar a recuperar es el terreno que se había perdido y que los precios del acero no se vayan al piso para que la empresa pueda cumplir los acuerdos y a los trabajadores que también entiendan que hay una situación compleja en el sector y que habrá que ser razonables”.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya conocedor del sector se ofreció como mediador para buscar soluciones al conflicto laboral en Acerías Paz del Río.

“Yo me he ofrecido como mediador, si en algo puedo ayudar hagamos votos, pidámosle a Dios que ellos tengan la sabiduría de poder ponerse de acuerdo para evitar la huelga que podría afectar gravemente no solo la producción y la economía de la empresa, sino la economía del departamento de Boyacá”.

A las 2 de la tarde en Bogotá se reanudarán los diálogos entre las directivas de Acerías Paz del Río y el sindicato de trabajadores luego que se votara la huelga.