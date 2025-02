Sintrapazdelrío decide hoy si se van a huelga o a Tribunal de Arbitramento

Nobsa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de AceríasPazdelRío, Sintrapazdelrio, realizarán hoy, de 7:00 a.m., a 5:00 p.m., la votación sobre la declaratoria de huelga o de someter a un Tribunal de Arbitramento el conflicto colectivo que llevan a cabo con Acerías PazdelRío.

Inicialmente, la empresa habría propuesto una vigencia de cuatro años en la que, para este año 2025 no se contempla ningún aumento salarial. En 2026, se reconocerá un ajuste equivalente al IPC, para 2027 nuevamente se niega cualquier incremento salarial. Finalmente, en 2028, la empresa plantea un aumento limitado al IPC, sin considerar la pérdida adquisitiva de los años anteriores.

Luego de una reunión sostenida en Bogotá el pasado lunes 10 de febrero, Acerías propuso bajar de cuatro a tres años la vigencia, la cual no fue aceptada por la Comisión Negociadora del sindicato.

“Acerías nos daría un aumento salarial, pero del IPC, el cual quedó este año en 5.2% y lo proyectado por parte del Gobierno nacional para del año 2026 y el 2027 es que va a quedar entre un 3.1% y 3.6%, que hasta el momento sería un aumento irrisorio porque no cumple con las necesidades que tenemos todos los trabajadores de acero”, afirmó Joany Báez, miembro de Sintrapazdelrio.

Ante esto, Sintrapazdelrio aseguró que continuarán con lo dispuesto inicialmente de ir a las urnas para votar si en los próximos días realizan una huelga.

“Tenemos toda la logística lista para que todos los trabajadores votemos hoy, bien sea Tribunal de Arbitramiento o a huelga. La gran mayoría de trabajadores, por no decir un 90%, 95% están dispuestos a votar a huelga, puesto que la propuesta de la empresa no ha sido acorde a nuestras necesidades. La empresa no se ha tomado el tiempo para mirar las necesidades que tenemos los trabajadores y el gran sacrificio que a diario hacemos aquí en la empresa”, indicó Báez.

Finalmente, Joany Báez indicó que, pese a que van a desarrollar la jornada de votación, Sintrapazdelrío está dispuesto a dialogar.

“Nosotros como sindicato, como organización siempre hemos estado prestos para el diálogo con la patronal. Están abiertas las puertas para dialogar porque nosotros no queremos una huelga, pero la empresa nos está obligando a votar una huelga porque si la empresa no nos da un salario justo, pues nosotros no vamos a permitir que en estos tres años siguientes aguantemos hambre junto con nuestras familias”, dijo.

Los puestos de votación estarán ubicados en la planta de Belencito y mina de hierro y planta de beneficio en el municipio de Paz de Río.

Estas serían las consecuencias que generaría la huelga de los trabajadores en Acerías PazdelRío. Ampliar