Familiares de víctimas de accidente en bus Rápido Ochoa denuncian falta de apoyo económico: ¿qué dice la empresa?

A un mes del trágico accidente en la vía Bogotá-Medellín, a la altura del municipio de San Luis, que dejó tres personas fallecidas y 39 heridos; familiares de las víctimas denuncian la falta de acompañamiento y apoyo económico por parte de la transportadora Rápido Ochoa.

Lorena Villarraga, hermana de Geraldine Gómez, una de las víctimas fatales, aseguró que hasta el momento no han recibido la asistencia necesaria para cubrir los costos médicos y psicológicos derivados del siniestro. Su padre quedó gravemente herido en el ojo y ha requerido varias cirugías, mientras que su sobrino, de 14 años, enfrenta graves afectaciones psicológicas tras presenciar la muerte de su madre.

Según la denuncia, la transportadora se comunicó con ella solo después de que se hicieran públicas las denuncias y, hasta el momento, no se ha tenido un acercamiento legal para garantizar el cubrimiento total de los gastos, que se han llevado de manera particular.

“De igual manera, no hemos tenido ningún acercamiento legal. A mí, personalmente, las terapias de mi sobrino me ha tocado pagarlas particular, las terapias de mi hija me ha tocado pagarlas particular. No es porque yo haya decidido tomar esa vía, es porque así se han dado las cosas, porque yo no puedo esperar a que atiendan a mi papá pasado mañana, cuando está perdiendo su ojo”.

¿Qué ha dicho Rápido Ochoa? Comunicado oficial

Por su parte, la transportadora Rápido Ochoa emitió un comunicado en el que señala que, desde el primer momento, dispuso todos sus recursos humanos, técnicos y logísticos para atender a las víctimas y sus familiares.

La empresa afirma que los 40 pasajeros fueron atendidos y varios trasladados a centros asistenciales, donde continúan recibiendo atención médica, cirugías, controles, terapias, exámenes y medicamentos, bajo su acompañamiento. También aseguraron haber brindado apoyo psicológico y acompañamiento a las familias de las tres víctimas fatales en el traslado de los cuerpos y los trámites funerarios.

En cuanto al proceso de indemnización, Rápido Ochoa indicó que han tenido contacto con todas las familias afectadas y han invertido hasta el momento $168.251.200 en indemnizaciones y auxilios de transporte, alimentación, hospedaje e insumos médicos.

Respecto a las causas del accidente, la empresa indicó que han colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos, facilitando documentación sobre el estado técnico del vehículo, registros satelitales de velocidad y trayecto, así como información del conductor. Además, contrataron estudios técnicos independientes para evaluar las condiciones de la vía y otros factores externos que pudieran haber incidido en el siniestro.

Por ahora, ambas partes continúan en diálogo, mientras que la familia de Geraldine Gómez espera que se garantice el pago total de los gastos hospitalarios a la brevedad posible. Sin embargo, la familia expresó que el dolor de la pérdida y las afectaciones generadas tras el accidente, no tienen manera de repararlo, por lo que piden a las autoridades investigar las causas del siniestro.

