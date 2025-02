Se desconoce el paradero de un manizaleño que viajó el año pasado a ser parte del ejército ucraniano

Jhon Jairo López Osorio, viajó hace 8 meses a la guerra entre Ucrania y Rusia y su familia no sabe de su paradero.

Manizales

Jhon Jairo López Osorio viajó hace ocho meses a Ucrania para cumplir su sueño de integrar las fuerzas militares, ya que en Colombia no fue posible. Además, con la finalidad de obtener grandes recursos y luego de escuchar opiniones de personas cercanas, Osorio decidió desplazarse al este europeo a combatir a las tropas rusas.

Su hermana, Alejandra López Osorio, cuenta que “siempre le ha gustado la milicia y para ganarse una buena cantidad de dinero, quiso irse para allá en abril del año pasado. Estuvo dos meses en proceso, pasó por varios batallones porque en unos no pagaban bien y en otros sí. Inicialmente, llegó a la brigada 66 en Kiev, a final de diciembre pasó a la presidencia 23, ahí fue el último contrato que firmó y decidió no trabajar más y nos dijo que no volvería, pero los compañeros nos dijeron que les habían ofrecido $ 20 millones para entrar a dicho frente, aunque era muy peligroso”.

Desde enero de este año desconocen del paradero de Jhon Jairo, puesto que algunos compañeros del manizaleño aseguran que fue dado de baja en uno de los combates. “La última vez nos comunicamos el 3 de enero, el 9 de enero nos informaron que había muerto, corroboramos a través de videollamadas y nos confirmaron que era verdad. La Teniente me informó que debemos enviar correos a la cancillería para tener información, por lo que debíamos hacer una llamada de emergencia”.

Alejandra, pide apoyo a la cancillería colombiana para que haga gestiones y encuentre a su hermano. Igualmente, ella piensa viajar a Ucrania, en compañía de la Cruz Roja para buscar a su hermano y contar a su familia lo que realmente sucede.

