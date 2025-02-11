Bloqueo en la vía al mar a la altura de Zaragoza, corregimiento de Buenaventura

Por más de 20 horas quienes se movilizan en la vía entre Dagua y Buenaventura han permanecido atrapados debido a un bloqueo en el corregimiento de Zaragoza que impide la movilidad en ambos sentidos.

La acción comenzó en la mañana del lunes 10 de febrero por parte de comunidades que, aparentemente se dedican a la minería en la zona.

No están de acuerdo con los intensos operativos de las autoridades contra la minería ilegal donde han quemado maquinaria utilizada para la explotación indebida de recursos naturales.

El lunes se abrió la vía, mientras se sostenía una reunión con representantes de la alcaldía de Buenaventura, pero al no llegar a ningún acuerdo, volvieron a las acciones de hecho en la vía.

Coronel Johan Manuel Borda jefe Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Valle, afirma que los manifestantes están dando paso a emergencias y personal médico.

“Se ha dado paso, solo a vehículos de emergencia y alguna situación de calamidad de gente que de pronto tiene algún requerimiento médico. De resto, ningún otro vehículo tiene paso”, dijo el coronel Borja y recalcó “tenemos una fila de un represamiento vehicular de aproximadamente 7 kilómetros”.

Se espera que la comunidad tenga una nueva reunión con la administración distrital, entre tanto, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte hacen presencia en el sitio para garantizar la seguridad de los viajeros.