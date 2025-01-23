Johan Carbonero deja Argentina y firma con un grande de Brasil

Este miércoles, Internacional de Porto Alegre publicó a través de su cuenta oficial en ´X´ la oficialización de Johan Carbonero como nuevo jugador del club. El extremo colombiano de 25 años se une al equipo gaucho en calidad de préstamo hasta diciembre del presente año.

“Sport Club Internacional anuncia el fichaje del delantero Johan Carbonero, que llega al Club cedido por el Club Atlético Racing. El bono con Colorado tendrá vigencia hasta diciembre de 2025, con opción de compra. Carbonero estará disponible para competir en el Campeonato Gaúcho, el Campeonato Brasileiro, la Copa do Brasil y la Copa Libertadores” fue el mensaje con el que Inter anunció su nuevo refuerzo.

El extremo por izquierda firmó con Racing en enero de 2022, luego de jugar durante dos años con Gimnasia y Esgrima también de Argentina. Además, llega tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana junto a sus compatriotas Juan Fernando Quintero y Roger Martínez en la final disputada el pasado 23 de noviembre ante Cruzeiro.

Las diferentes lesiones no permitieron que Carbonero continuara en la Academia con el mismo brillo que venía jugando para Gimnasia, en donde disputó 60 partidos en dos años, anotó 14 goles y asistió 5 veces. Mientras que en Racing, tan solo anotó 8 goles y dio 4 asistencias en sus dos años en el club.

Dupla colombiana

Carbonero será nuevo compañero del experimentado delantero Rafael Santos Borré, quien se unió al equipo desde marzo de 2024. Club con el que ya suma 11 goles en 29 partidos disputados, para un promedio de gol de 0,38 goles por partido.

El debut de Johan Carbonero con la camiseta de Internacional de Porto Alegre podría darse el sábado 25 de enero, cuando reciban a Juventude en el Estadio Beira-Rio a las 2:30 (hora Colombia).