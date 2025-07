Johan Carbonero dejaría Racing para unirse a un grande de Brasil

Johan Carbonero (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

La novela de Racing con los colombianos está llegando a su fin tras las salidas de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez (a falta de oficializar) se suma la de un cafetero más. Johan Carbonero, quien no estuvo presente en la pretemporada, ya tiene posible destino en tierras brasileñas.

Recordemos que Racing viene de ganar la Copa Sudamericana y por ello tienen cupo directo a la Copa Libertadores 2025. Sin los colombianos, Gustavo Costas ya empieza a plantear las salidas del equipo y así obtener los posibles refuerzos.

Si hablamos de trascendencia, el paso de Carbonero por Avellaneda no fue del todo vistoso y sus números no fueron positivos. Con 37 partidos disputados, apenas anotó cinco goles y no fue tenido en cuenta como se esperaba por el argentino.

Es importante resaltar que tiene contrato vigente hasta el 2026, pero el club está dispuesto a negociar una posible salida teniendo en cuenta los antecedentes del jugador.

Nueva oportunidad en un grande

Con 25 años de edad, el atacante ya suma su tercer equipo (Once Caldas, Gimnasia) y daría un salto inesperado al Internacional de Brasil, donde compartiría vestuario con Rafael Santos Borré.

GloboEsporte informó que la dirigencia de Internacional de Porto Alegre avanza en las negociaciones para fichar al extremo colombiano. El objetivo del Colorado es que se sume a su plantel en calidad de cedido con opción de compra.

“De avanzar las conversaciones, Carbonero llegaría a Beira-Rio con opción de compra. El préstamo ya se daría con el valor de los derechos fijados para que Colorado ejerza la cláusula si el colombiano lo aprueba. El Inter lleva tiempo observando al delantero. En diciembre se produjo un ataque, pero sin avances. Ahora el club intenta hacer evolucionar el negocio para ofrecer otra alternativa a Roger Machado”, señaló el medio brasileño.

Inter sería un gran destino para Carbonero, teniendo en cuenta que ocuparon el quinto lugar durante el Brasileirao y tendrán participación en la Libertadores. El historial reciente de jugadores colombianos en Brasil favorece la llegada del delantero, jugadores como Richard Ríos y Jhon Arias ya están consolidados con sus respectivos clubes.