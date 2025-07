Racing “obstaculiza negociación” con América por Juanfer Quintero: pusieron insólita condición

El fichaje de Juan Fernando Quintero por América de Cali parece estar listo, o por lo menos así lo han dado a conocer portavoces oficiales del club como el propio Tulio Gómez, máximo accionista, quien de hecho recientemente aseguró que su presentación iba a ser durante la semana. Si bien en las redes sociales el equipo ha jugado con mensajes de expectativa, la oficialización de su incorporación sigue estando a la espera.

Algunos hinchas del Escarlata se han mostrado preocupados justamente porque el comunicado no ha llegado y todavía no han visto al antioqueño vestido de rojo, por más que el propio Quintero también ha hecho publicaciones con el escudo del equipo y se ha referido a su llegada al club. “Estoy muy feliz y motivado para lo que viene. Cali me espera, y espero poder devolver con resultados todo el cariño que ya he recibido de la gente”, han sido algunas de sus declaraciones al respecto.

Insólita condición que puso Racing

Las conversaciones con Racing no han sido para nada fáciles, comenzando por acordar la cifra que pagará el club vallecaucano al conjunto argentino, que pretendía en su momento 3 millones de dólares y finalmente se pactó en 2.5 millones. “Sabemos que la negociación con Racing no era fácil, pero estoy complacido de que un club como América haya apostado por mí”, dijo Juanfer recientemente en diálogo con La Polémica de Caracol.

Pues bien, César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, ha estado informando que el club de Avellaneda se ha encargado de dilatar la confirmación, por más que el negocio ya está listo. No obstante, lo último que se supo está ligado con una condición que el cuadro argentino le impuso a Quintero mediante el contrato de traspaso.

“Racing sigue obstaculizando la negociación cerrada con América por Juan Fernando Quintero. Sigue poniendo condiciones que resultan inaceptables para @AmericadeCali como que @juanferquinte10 no pueda volver a jugar en un club argentino después del colombiano”, publicó en su cuenta de X (anterior Twitter).

Desde Argentina también informaron que no se ha liberado el transfer porque hacen falta dos diferencias menores por solucionar respecto a la tasa de interés por mora e incumplimiento de América en el plan de pagos.

Y es que para Racing seguramente no fue fácil aceptar la salida de uno de sus mejores jugadores y quien fue pieza vital para el entrenador Gustavo Costas en la obtención de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro. Sin embargo, las situaciones familiares y el deseo de querer estar cerca de su familia, llevaron al futbolista de 32 años a tomar la decisión de dejar el fútbol argentino, al que en caso de salir de América, no podrá regresar inmediatamente.