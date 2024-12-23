El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No existe cláusula que le permita a EEUU recuperar el Canal de Panamá: Jorge Luis Quijano

Jorge Luis Quijano, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las declaraciones que hizo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien denunció una “estafa” y exigirá devolución de este importante paso marítimo de Centroamérica.

“No existe ninguna cláusula que le permita a Estados Unidos recuperar el Canal de Panamá. Me llama la atención la falta de conocimiento del presidente electo, entiendo que quizás no le gustó, pero el tratado internacional quedó vigente y firmado”, aseguró.

Desde el año 2000, Panamá se ha hecho cargo del canal, por lo que para Quijano estas palabras de Trump son un “exabrupto”.

Además, mencionó que por el Canal de Panamá son pocos los buques que pasan con banderas estadounidenses.

¿Qué busca Trump con las declaraciones sobre el Canal de Panamá?

Quijano explicó que, siempre que un mandatario como Donald Trump hace un tipo de declaraciones como esas, “hay algo de trasfondo”, aunque mencionó que no tiene claro si es una forma de presionar a Panamá y ver “qué tan flojo” son en su posición.

¿Tienen validez las declaraciones de Donald Trump?

Afirmó que el Canal de Panamá no funciona con tarifas basadas en la nacionalidad de los buques que por allí transitan, sino que son segmentadas por el tipo y el valor de la carga que se lleva, sin diferenciales para ningún país.

“Los peajes solo se diferencian en eso, por nada más”, añadió.

¿Qué se debe hacer Panamá ante la postura de Trump?

“Ya lo que dijo el presidente (José Raúl Mulino) es la última palabra porque eso es una amenaza (lo dicho por Trump)”, mencionó.

“Compatriotas, como presidente quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”, fueron las palabras del mandatario panameño.

De esta manera, Quijano recogió las palabras de Muluno: “nosotros de ninguna manera negociaremos nada que tenga que ver con nuestra soberanía”.

