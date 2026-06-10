Cuando el papa visita la cárcel el mensaje que da es que siempre están presentes: José María Carod

El papa León XIV ha comenzado su segunda jornada en Cataluña con la visita a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde ha llegado para reunirse con 80 reclusos de varios centros, hombres y mujeres, antes de desplazarse a la Abadía de Montserrat.

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Lo recibieron en la puerta de la prisión el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler.

Ya dentro del centro, los reclusos han recibido al papa cantando, la visita será breve, de unos 20 minutos, en la que el pontífice mantendrá un encuentro con un grupo de internos que le explicarán su testimonio, le cantarán y le obsequiarán varios regalos, como un plato cerámico hecho por ellos.

En este encuentro, que los presos esperan desde hace semanas con nervios y emoción, participan 22 mujeres (13 de Brians 1 y nueve de Wad Ras) y 58 hombres (26 reclusos de Brians 1 y 32 de Brians 2). Todos han mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa durante su tiempo entre muros.

Se trata de la primera visita en la historia a una cárcel de España de un pontífice. El papa ha visitado este miércoles a la cárcel de Can Brians, donde ha defendido que “todo ser humano es digno”, pese a los errores que haya podido cometer en su vida. “Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha insistido, glosando a san Agustín al decir que “el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones”. “No existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada”, ha afirmado en un discurso en el que ha destacado el consuelo de la religión. “Cuando os venga la tentación de sentiros menos y penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia Aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía”.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, José María Carod, director del departamento de pastoral penitenciaria de la conferencia episcopal española, indicó que: “han sido muchos mensajes los que ha enviado el papa, pondría la figura del papa abrazando a la primera presa que ha contado su experiencia con una frase que dice: Dios te ama, esto es abrir los cielos de par en par para que se derramen las bendiciones sobre todos los presos. Eso es algo que demuestra que el papa conoce la realidad de los presos”.

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