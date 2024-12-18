La JEP le da 5 días al general (r) Mauricio Santoyo para que aporte verdad plena

Bogotá

La información fue requerida por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz que busca recopilar esta información para esclarecer el relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares que derivó en la violación de derechos humanos en Medellín durante el año 2001.

En ese año, el general retirado Mauricio Santoyo fungió como subdirector de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión; y, luego, como comandante del Cuerpo de Élite Antiterrorista de Medellín.

Esta solicitud de aportes corresponde a lo ordenado por la Sección de Apelación de la JEP y a la propuesta formulada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con relación a si los hechos delictivos que involucran a Mauricio Santoyo serán priorizados en alguno de los macro-casos, pues, en principio, permitirán la contrastación y recolección de información útil en la investigación del Subcaso Antioquia, del Caso 08 de la JEP, el cual investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado.

La orden para que el general (r) Mauricio Santoyo entregue esta información en cinco días responde a resolución de acusación proferida por el Despacho 11 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y el Despacho 56 de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, que declaró crimen de lesa humanidad la desaparición forzada agravada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, cometida el 6 de octubre de 2000, en Medellín, Antioquia.

Recordemos que Mauricio Santoyo fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe y ha pedido, en repetidas ocasiones, libertad condicional. La última petición fue el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, la JEP considera que sus aportes a la verdad no han sido tan amplios para darle este beneficio.

Mauricio Santoyo no ha querido seguir aportando verdad plena como es su compromiso y podría exponerse a una expulsión de esta justicia transicional. El general retirado permanece detenido en una unidad de la Policía.