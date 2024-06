Procuraduría pide a la JEP la libertad condicional para el general (r) Mauricio Santoyo

La Procuraduría General de la Nación entregó un documento de 18 páginas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitando la libertad condicional del general retirado Mauricio Santoyo. El exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, condenado en Estados Unidos por apoyo a las Autodefensas en actividades de narcotráfico y procesado en Colombia por paramilitarismo, desaparición forzada y lavado de activos, ha cumplido más de cinco años de prisión.

El concepto del ministerio público argumenta que la medida “constituye una medida de confianza de la Jurisdicción frente al compareciente” y considera que otorgarle la libertad podría ser beneficioso para que Santoyo aporte más información relevante a la justicia. “Si el compareciente goza de libertad, podrá ubicar información y realizar entrevistas que le permitan enriquecer sus aportes de verdad”, indica el documento.

El escrito también cuestiona la decisión previa de negarle la libertad condicional a Santoyo por considerar que sus aportes a la verdad han sido insuficientes. La Procuraduría señala que, al no haber sido vencido en juicio por los cargos en Colombia, Santoyo tiene el derecho a no autoincriminarse. “Dentro de los dos procesos penales tramitados contra el compareciente no se ha desvirtuado, por ahora, su presunción de inocencia, por tanto, le asiste el derecho de no aceptar responsabilidad penal por las conductas investigadas. La medida de aseguramiento que cumple desde hace más de cinco años no puede entenderse como una pena”, señala el documento.

El documento sugiere que la libertad de Santoyo podría facilitar la obtención de información relevante, especialmente en relación con su condena en Estados Unidos, donde fue sentenciado tras declararse culpable, alegando que era la mejor opción para resolver su caso. Aunque durante las audiencias Santoyo negó sus vínculos con el paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y otros, la Procuraduría menciona que sus aportes sobre el coronel (r) Danilo González y otros policías podrían ser valiosos.

Finalmente, la Procuraduría enfatiza la importancia de los detalles aportados por Santoyo debido a su conocimiento de las operaciones internas de la Policía Nacional, sugiriendo que su liberación condicional podría incentivar la contribución de información adicional en este contexto.