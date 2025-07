Juan Fernando Quintero y un acercamiento con Millonarios: esto se sabe

El futuro de Juan Fernando Quintero es incierto y hay muchas especulaciones al respecto. Luego de salir campeón de la Copa Sudamericana con Racing, estuvo en Colombia atendiendo cuestiones personales, y luego volvió a Argentina para cerrar el año con el club, al que llegó en agosto del 2023.

Si bien el volante antioqueño tiene contrato con el conjunto de Avellaneda hasta diciembre del 2026, su continuidad no está garantizada. Vale la pena mencionar que el pase del jugador no pertenece a Racing, sino que el dueño de este es el propio futbolista, por lo que puede rescindir su contrato en el momento que quiera.

El acercamiento con Millonarios

En los últimos días, se conoció que el equipo bogotano se interesaría en contar con los servicios del jugador antioqueño. Por su parte, César Augusto Londoño, director de El Pulso, dio a conocer que habrá un acercamiento entre el club y Quintero, pues la cabeza dirigencial del equipo, Gustavo Serpa, tendrá un encuentro con Quintero. “Esta noche se tomarán un café Gustavo Serpa, máximo accionista de @MillosFCoficial y @juanferquinte10″, publicó en su cuenta de X. Posteriormente, en el programa, agregó: “Habrá una charla esta tarde-noche entre Quintero y Serpa. Les digo, Quintero le está haciendo ojitos a Millonarios”.

Sin embargo, esta charla no se podrá realizar, pues Quintero no alcanza a llegar a dicho encuentro. No obstante, el contacto entre las partes se mantiene y se espera que en los próximos días se pueda llevar a cabo.

Y es que el regreso de Juan Fernando Quintero a Colombia, luego de su último paso por Junior en el primer semestre del 2023, no está descartado. Debido a temas familiares, en los que debe estar más pendiente de su esposa, vería con buenos ojos retornar al país.

Recientemente, en una entrevista que le hicieron en ESPN, declaró: “De corazón, soy muy patriota. Me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano... No me da miedo decir que soy colombiano, un tipo real, tranquilo y transparente (...) Tengo relación con (Alberto) Gamero, con Gustavo (Serpa) siempre hablo también... En su momento llegará el día que tenga que volver (a Colombia)”, declaró.

Otras versiones, como la de TNT Sports Argentina, apuntan a una continuidad en Racing. El medio aseguró que el nuevo director deportivo, Sebastián Saja, tuvo una primera reunión con Quintero, la cual fue “positiva”, para evaluar la permanencia del colombiano en el club.

Habrá que esperar en qué para el futuro de Juan Fernando Quintero, quien de momento se encuentra en su periodo de vacaciones en Colombia compartiendo con su familia.