Juan Fernando Quintero quiere regresar al país: ¿Medellín, Junior, Millonarios o Envigado?

Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar. El experimentado mediocampista viene de ser figura en la consagración de Racing en Copa Sudamericana y aseveró que sueña con regresar al fútbol colombiano, debido a que le tiene un gran amor al país. Adicionalmente, reconoció que tiene todavía muchos sueños por cumplir.

En diálogo con ESPN, Juanfer, como se lo apoda, hizo un recuento sobre lo que su arraigo con el balompié nacional: empezando por su innegable amor hacia el Independiente Medellín, la revancha que busca tener con Junior de Barranquilla y la sorpresiva cercanía que mantiene con gente de Millonarios.

“De corazón, soy muy patriota. Me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano... No me da miedo decir que soy colombiano, un tipo real, tranquilo y transparente”, sentenció el creativo de 31 años. Adicionalmente, expresó su eterna admiración por Néider Morantes y reconoció estar pendiente del torneo local.

Puertas abiertas en el FPC

En cuanto a los equipos que pueden soñar con tenerlo, Quintero se refirió en primer lugar a los que se encuentran en su natal Antioquia: “Vivo eternamente agradecido con Nacional, aunque mi vínculo es con el Medellín, llevo tatuado su escudo. Está también Envigado, donde di mis primeros pasos en el fútbol”.

Claro está que su gran meta es celebrar con el Poderoso: “Tengo muchas cosas por cumplir. Volver al Medellín, quedar campeón con el equipo del que soy hincha. Está ese sueño, pero no sé en qué momento irá a pasar”.

Por supuesto, no se olvidó del Junior, equipo en el que estuvo durante el primer semestre del 2023. “Cuando fui a Junior, sentí el cariño de la gente, por más de que se hablaron muchas mentiras. Quería sentirme respetado y amado, eso se vio en cómo la gente me recibía... la gente de Barranquilla me respetó y no cierro las puertas a nadie”, expresó.

Aprovechó además para enviar un dardo a Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez: “Muy bueno volver a Junior, pero ya saben sin quién”.

Y por último, hizo énfasis con respecto a su panorama con Millonarios, equipo que cuenta en sus filas con Radamel Falcao García: “Tengo relación con (Alberto) Gamero, con Gustavo (Serpa) siempre hablo también... En su momento llegará el día que tenga que volver” (a Colombia)”.