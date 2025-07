América de Cali: esta es su estrategia para fichar a Juan Fernando Quintero

No cesan los rumores en torno al futuro deportivo de Juan Fernando Quintero. El volante colombiano viene de ser figura en el más reciente título de Racing Club en Copa Sudamericana, pero su continuidad no está asegurada debido a su deseo de regresar al país. “De corazón, soy muy patriota. Me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano... En su momento llegará el día que tenga que volver”, sentenció recientemente.

Dicha situación la tienen muy presente los diferentes equipos del rentado local. Sin lugar a dudas, Independiente Medellín aparece como su primera opción al ser hincha confeso, así como Junior de Barranquilla (con el que busca revancha) o el mismo Envigado (con el que debutó profesionalmente).

¿Qué ha pasado con el América?

En los últimos días, la periodista Sheyla García reveló que el América de Cali tiene intenciones de hacerse con los servicios de Juan Fernando Quintero. Así pues, la noticia pasa por el club vallecaucano, que tendría el dinero listo para hacer semejante inversión, envió una oferta que gustó y está a la espera de lo que decida Racing.

“América tiene el empresario, tiene la plata y la rompe don Tulio (Gómez), porque ya hizo conexión para traer a Juanfer. En lo económico es un juego de plata, pero la tiene. Solo tienen que esperar cómo avanza el tema de Racing y que no se les meta otra oferta de afuera”, sentenció Sheyla.

Pues bien, el Diario AS informó recientemente que la directiva del América, encabezada por el máximo accionista Tulio Gómez, tendrá reuniones “en los próximos días” con el futbolista antioqueño con el objetivo de convencerlo del fichaje. Claro está que, de momento, la expectativa es total e invita a la ilusión.

Se agrega que de darse el sí de ‘Juanfer’, como se lo apoda, el siguiente paso del conjunto escarlata será negociar directamente con Racing, que en los próximos días definirá si el presidente Víctor Blanco continúa o hay nuevo mandamás. Es preciso recordar que Quintero tiene contrato un año más con la Academia.