Al Oído: Bogotá no camina segura, le falta mano dura al alcalde Galán

No hay más tiempo para aprendizajes, la ciudad exige eficiencia y contundencia. El alcalde Galán se empieza a rajar en materia de seguridad.

La agenda nacional nos tiene concentrados en cada nueva sorpresa con la que nos enfrenta el ‘Gobierno del Cambio’, eso le ha restado foco a la ejecución de políticas públicas de Bogotá, de lo que pasa y también de medirle el termómetro al alcalde.

Los delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas son los que mayor incremento han tenido a lo largo de este año.

Del 1 de enero al 30 de septiembre se presentaron 863 homicidios, 80 casos más que en el 2023. De igual forma, las estadísticas indican un aumento de 13,397 a 16,293 casos de lesiones personales, lo que representa un aumento del 22%.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, será llamado a moción de censura en el Concejo de Bogotá y las razones son las siguientes:

Aumento de los delitos de alto impacto durante el 2024.

El 64% de los bogotanos se sienten inseguros en sus propios barrios, mientras que el 79% cree que los delitos y la violencia pueden afectar directamente a su familia.

El 22% del parque automotor que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá de propiedad de seguridad no se encuentran en la calle, 1.028 se encuentran fuera de servicio por proceso de reintegro, pendientes de mantenimiento y revisión técnico-mecánica dificultando aún más la labor de la Policía. Tan solo el 26% de los CAI cuentan con impresora y ningún con celular.

Y ojo, el consumo de drogas en el espacio público: píldora para la memoria porque, a pesar de haberlo anunciado, no se emitió un nuevo decreto para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos y entornos escolares.

En diálogo en Al Oído con el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, abanderado de temas de seguridad de la ciudad, expresó que:

“Bogotá necesita acciones y soluciones. Si el secretario de Seguridad no está dispuesto a hacerlas, debe dar un paso al costado. La ciudad no puede seguir a merced de los criminales (…) La estrategia de seguridad del alcalde Galán fracasó. La seguridad de la ciudad no está mejorando. Por el contrario, vemos un aumento significativo de los delitos más graves como el homicidio, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”, cerró.

Al Oído encendemos las alarmas y decimos -¡Ojo alcalde!-, menos discursos y más eficiencia. Menos excusas, en Bogotá nadie camina seguro. No lo olvide, usted es el alcalde y primera autoridad de Policía.

