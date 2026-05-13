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13 may 2026 Actualizado 15:24

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Dilian Francisca Toro denuncia 98 ataques con drones en Jamundí: “Nos han cogido de blanco”

En 6AM W, la gobernadora del Valle se refirió a la situación de orden público de Jamundí y afirmó que esperan que el Gobierno les suministre más antidrones:

Dilian Francisa Toro denuncia 98 ataques con drones en Jamundí: “Nos han cogido de blanco”

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Daniela Puerto

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"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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