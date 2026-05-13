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“Fusil ‘Jaguar’ cumple con las necesidades de FF.MM.”: director de Ingeniería en fábrica de Indumil

Hermis Alfonso Palacios, director de Ingeniería, Innovación y Desarrollo de la Fábrica José María Córdova de Indumil, dialogó con 6AM W acerca del fusil colombiano ‘Jaguar’, que reemplazará al ‘Galil’ que usaba la fuerza pública.

“Es un fusil que cumple con las necesidades de nuestras Fuerzas Militares, que tiene una plataforma moderna y modular, diseñada para ofrecer mayor adaptabilidad, menor masa. Es uno que tácticamente ofrece muchas ventajas”, dijo.

Mencionó que se puede comparar con varios fusiles en el mercado.

Asimismo, explicó que el costo fabril del fusil, que comprende la parte técnica, está entre los 4.5 y 5 millones de pesos, aunque recordó que a eso se le suman otros montos.

“La mayoría de los componentes que tiene el fusil son fabricados nacionalmente, algunos componentes como las piezas metálicas son hechos con procesos de mecanizado e inyección. Otros son microfundidas, que tiene capacidad para fabricar la industria militar”, detalló.

Mejoras del ‘Jaguar’ vs. ‘Galil’

Indumil destaca la reducción de cerca al 15% del peso

Mayor ergonomía

Facilidad en el mantenimiento

Diseño modular que permite adaptarlo a diversos tipos de operaciones y terrenos.

¿Cuántos fusiles ‘Jaguar’ producen?

Comentó que para el segundo semestre del 2026 esperan producir 12.700 fusiles, es decir, más de 2.000 mensuales.

Escuche la entrevista completa aquí: