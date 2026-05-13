Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 may 2026 Actualizado 17:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Fusil ‘Jaguar’ cumple con las necesidades de FF.MM.”: director de Ingeniería en fábrica de Indumil

Desde Indumil explicaron cuáles son las ventajas del fusil ‘Jaguar’ en comparación con el ‘Galil’.

“Fusil ‘Jaguar’ cumple con las necesidades de FF.MM.”: director de Ingeniería en fábrica de Indumil

“Fusil ‘Jaguar’ cumple con las necesidades de FF.MM.”: director de Ingeniería en fábrica de Indumil

00:00:0008:05
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Hermis Alfonso Palacios, director de Ingeniería, Innovación y Desarrollo de la Fábrica José María Córdova de Indumil, dialogó con 6AM W acerca del fusil colombiano ‘Jaguar’, que reemplazará al ‘Galil’ que usaba la fuerza pública.

“Es un fusil que cumple con las necesidades de nuestras Fuerzas Militares, que tiene una plataforma moderna y modular, diseñada para ofrecer mayor adaptabilidad, menor masa. Es uno que tácticamente ofrece muchas ventajas”, dijo.

Mencionó que se puede comparar con varios fusiles en el mercado.

Asimismo, explicó que el costo fabril del fusil, que comprende la parte técnica, está entre los 4.5 y 5 millones de pesos, aunque recordó que a eso se le suman otros montos.

La mayoría de los componentes que tiene el fusil son fabricados nacionalmente, algunos componentes como las piezas metálicas son hechos con procesos de mecanizado e inyección. Otros son microfundidas, que tiene capacidad para fabricar la industria militar”, detalló.

Mejoras del ‘Jaguar’ vs. ‘Galil’

  • Indumil destaca la reducción de cerca al 15% del peso
  • Mayor ergonomía
  • Facilidad en el mantenimiento
  • Diseño modular que permite adaptarlo a diversos tipos de operaciones y terrenos.

¿Cuántos fusiles ‘Jaguar’ producen?

Comentó que para el segundo semestre del 2026 esperan producir 12.700 fusiles, es decir, más de 2.000 mensuales.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:05
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir