Alejandro Cardona revela claves para crear riqueza en su nuevo seminario sobre inversión en bolsa
Alejandro Cardona, economista y especialista financiero, habla sobre la importancia de aprender sobre la bolsa de valores y dio una recomendación para crear riqueza.
Alejandro Cardona revela claves para crear riqueza en su nuevo seminario sobre inversión en bolsa
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...