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13 may 2026 Actualizado 15:25

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Alejandro Cardona revela claves para crear riqueza en su nuevo seminario sobre inversión en bolsa

Alejandro Cardona, economista y especialista financiero, habla sobre la importancia de aprender sobre la bolsa de valores y dio una recomendación para crear riqueza.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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