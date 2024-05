Cruz Azul renueva a Kevin Mier: contrato de larga duración y dinero para Atlético Nacional

Kevin Mier tuvo un primer semestre brillante en Cruz Azul. Llegó a principios de año al equipo y se ganó el puesto de titular rápidamente, al punto de convertirse en una de las figuras en el subcampeonato de La Máquina contra América de México. Sus grandes actuaciones lo pusieron en el radar de equipos europeos, por lo que decidieron blindarlo con un contrato de larga duración.

“Kevin seguirá siendo Azul. El arquero colombiano Kevin Mier ha sido renovado para seguir con La Máquina hasta 2029. ¡Sigamos juntos por este camino!”, fue el mensaje con el que el club anunció la extensión del vínculo, que estaba pactado en principio para 2025. Posteriormente, compartieron un video con las grandes atajadas del portero de 24 años durante el campeonato, al cual no significa que no se vaya del club hasta tal año, pero el club que lo quiera deberá pagar la clausula de salida establecida

Ingreso de dinero para Nacional

Equipos como River Plate, Brighton o Porto, entre otros, fueron acercados como posibles interesados en el portero oriundo de Barrancabermeja. Por tal razón, Cruz Azul no solo extendió el contrato del arquero, sino que le compró a Nacional el porcentaje restante de sus derechos. Inicialmente, habían adquirido el 80% del pase por poco más de 3 millones de dólares, pero ahora pertenece a los mexicanos en su totalidad.

Si bien no se conoce el monto que pagó el equipo cementero por ese 20% restante, esto representa un ingreso de dinero extra para el cuadro antioqueño, que no tenía contemplado. Ayudará a solventar, en alguna parte, la situación financiera de la institución, que no ha sido la mejor en los últimos meses.

Números de Mier en Cruz Azul

Lo de Kevin Mier con el equipo azul ha sido asombroso. Realizó intervenciones claves que significaron victorias que condujeron al equipo de Martín Anselmi a la final ante América, la cual estuvo pasada por polémica. En total, el santandereano disputó 23 partidos, le marcaron 20 goles, pero sostuvo su portería imbatida en 20 juegos.

A pesar de sus grandes presentaciones, no fue tenido en cuenta por el entrenador Néstor Lorenzo para la Copa América. Mier ya ha hecho parte del proceso de Selección Colombia de mayores con el argentino, pero se terminó decantando por el arquero de Millonarios, Álvaro Montero.