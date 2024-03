Óscar ‘El Conejo’ Pérez elogia a Kevin Mier: “Lo ha hecho bastante bien”

Óscar Pérez, ex arquero de la Selección Mexicana / @Oscar_Conejo21

La actualidad de Kevin Mier en el Cruz Azul ha marcado un buen inicio en lo que va de la temporada del fútbol mexicano. Desde que pisó suelo internacional, el arquero de 23 años se consolidó y se quedó con la titular de La Máquina Cementera, uno de los equipos más importantes del país.

En conversación con El Vbar de Caracol Radio, Óscar el ‘Conejo’ Pérez, histórico exportero mexicano e ídolo del equipo, habló sobre el portero de 23 años y la actualidad de los colombianos en la Liga MX, entre otras cosas.

“La verdad es que lo he visto bastante bien, creo que, pues se ha conjugado un poquito todo. Todo el equipo anda bien, han encontrado resultados en el inicio de torneo, es importante que les han llenado de confianza y sin duda creo que Kevin lo ha hecho bastante bien”, comentó Pérez.

Desde que comenzó la temporada hasta lo que va del torneo, Mier ha incrementado su rendimiento y sus presentaciones lo dejan cada vez más sólido defendiendo los colores de su actual equipo. Una de sus mejores características como portero es el manejo de la pelota con los pies, herramienta que ha demostrado ser importante en los últimos años, y que interesó a la ‘máquina cementera’.

“Yo creo que el técnico lo conoce muy bien, eso ayuda mucho porque le da confianza, porque llega con más tranquilidad a desenvolverse y creo que se ha adaptado muy rápido (…) Creo que él, con los pies es muy bueno. Sin duda las herramientas que les dan dentro del club, con el técnico también que ya se conocen y todo eso ayuda mucho. Pero creo que es lo que más este resalta de Kevin”, añadió El Conejo.

Uno de los colombianos que se ha destacado últimamente en el balompié mexicano es Camilo Vargas, portero titular de la Selección Colombia y que pisó suelo Azteca en 2019 con Atlas, conjunto de la ciudad de Guadalajara. Pérez reconoce que su trabajo en el club rojo y negro ha sido de gran reconocimiento.

“Depende mucho de la persona. En este caso de Camilo creo que le fue muy bien o le está yendo muy bien con Atlas e hicieron un gran torneo cuando quedaron campeones. Él fue parte fundamental e importante para lograr este el título de Atlas y bueno, pues se ha mantenido con una regularidad, eso habla de que seguramente él es disciplinado, los profesionales se cuidan, entonces se refleja en la cancha, y bueno, él ha hecho historia con Atlas y en el fútbol de México”, confesó el exprofesional.

Recuerdos contra la Selección Colombia

“Son partidos muy emotivos, obvio me acuerdo ahí de mi colega Óscar Córdoba, que me tocó enfrentarlo varias veces. Este, por ahí me ganó la Libertadores y luego la Copa América. Pero sin duda Colombia ha sido de grandes arqueros. Acá estuvo este Miguel Calero, también Faryd Mondragón, que son gente que a nivel mundial creo que marcaron una, una historia y dejaron un legado ahí en Colombia”, recordó.

Y añadió: “sin duda muy un recuerdo muy bonito fue jugar una Copa América. Obviamente, también era un partido. Fue un partido muy, muy apretado, muy duro, donde el primero que hiciera un gol, seguramente se iba a llevar el resultado. Colombia hizo el gol y en una pelota quieta en diagonal donde entra al primer palo y llega Iván Ramiro Córdoba, y la desvía y entra a segundo palo. Ahí Colombia gana la Copa América, pero sin duda fue un torneo increíble que viví”.

El presente y futuro de Julián Quiñones con la Selección de Mexico

“Sin duda va a ser muy importante para la selección. Acá ha andado muy bien, hizo un gran torneo con Atlas y hoy sin duda el que juegue en América representa muchas más cosas. Creo que se ha ido adaptando, creo que está logrando llegar a ese nivel, y sin duda va a sumar mucho para la Selección”, destacó de Julián Quiñones.

La actualidad del fútbol femenino

Finalmente, elogió al fútbol femenino del país. “Creo que el fútbol mexicano ha crecido mucho. Se le ha dado mucho apoyo y la verdad es que hoy las chicas, que están haciendo el torneo, han sido espectacular y obviamente también son momentos. El haberle ganado a Estados Unidos sin duda que trasciende, porque siempre ha sido complicado y ha sido una potencia en el futbol femenil Estados Unidos. Pero hoy, creo que México ha encontrado a una camada de jugadoras profesionales. Hoy lo están haciendo bastante bien y ojalá sigan así”.