Hay reducción del delito de abigeato en el Quindío, solo dos casos en 2024: Carabineros

Armenia

Dos bandas delincuenciales de Risaralda y Valle del Cauca están cometiendo la mayoría de hurto de ganado en el departamento del Quindío mediante la modalidad de abigeato

Aunque el delito ha disminuido considerablemente en el departamento, mientras en el 2023 fueron 22 casos de abigeato, en lo que va del 2024 se han presentado 2 y por fortuna gracias a la acción de la policía de carabineros han podido recuperar las cabezas de ganado hurtadas

El jefe de la policía de Carabineros del Quindío, Capitán Alexis Restrepo llamó la atención de los dueños de las fincas para que establezcan medidas que permitan hacerles frente a estos delincuentes que ya tienen detectados que no son de la región, pero la información para robar las fincas si proviene de personas del Quindío

Personal de Carabineros en Quindío

En el departamento del Quindío tenemos dos grupos como tal está la seccional de Carabineros y protección ambiental del Quindío y está el fuerte de carabinas del Quindío este fuerte de Carabineros depende de la región número 3 es decir es una unidad de es un personal de 25 policías pero eso es por 25 policías pueden estar acá en el Quindío trabajando en la zona rural o pueden estar en el departamento de Caldas o pueden estar en el departamento de Risaralda pero más que todo mantienen acá en el departamento del Quindío, es una unidad de apoyo y nuestra unidad que es la sección aquí son los policías del Quindío de la zona rural somos 45 policía.

Abigeato ha disminuido en el Quindío

Hay resultados positivos, hace 15 días atrás ocurrió un caso de hurto de ganado se robaron seis cabezas de ganado una yegua y su cría, por el sector de Salento por la vía nacional y pues siempre le digo a los ganaderos tengan el contacto de nosotros porque nosotros somos sus policías del sector rural, o sea, exijan a los exijan a los policías de la dirección de Carabineros 100% entonces bueno, yo llegué a la finca, entonces llega una finca donde no hay mayordomo, donde no hay luz, donde no hay ninguna cámara, o sea, no hay ninguna oportunidad de darnos cuenta, cómo fue el delito.

Y agregó “empezamos a indagar y resulta y pasa que, gracias al trabajo del Señor del propietario, porque yo le di una idea y le dije, váyase para tal lugar y averigüe, dónde pueden estar sus animales los pueden estar vendiendo claro, fuera del departamento desde el Quindío y el Señor pues sí, fue muy acucioso, se fue y uno de los animales que eran de él, entonces, pues ahí llegan los policías de las de la Sijin y estos policías hacen la incautación de este animal obviamente a una persona y pues ya esta persona teniendo ese animal informa donde está en el resto de animales.

Bandas de Risaralda y Valle del Cauca robando ganado en Quindío

Aquí tenemos dos bandas que están trabajando en el departamento del Quindío con los hurtos, una del Valle del Cauca y una de Risaralda, hace aproximadamente dos meses atrás tuvimos un caso en pueblo tapado donde también se hurtaron 11 cabezas de ganado y gracias al trabajo de la Seccional de Tránsito y Transporte se recuperaron 11 cabezas de ganado

Recomendaciones

El delito de abigeato tiene varias modalidades y el principal es el factor de oportunidad. Sí, el factor de oportunidades, el bandido está recorriendo las veredas del departamento mirando a ver dónde posiblemente puede ser el dónde en qué finca y facilidad de ocasionar un hurto, dónde puedan embarcar el ganado donde puede ser en donde no lo escuchen los mayordomos entonces ese factor de oportunidad es el más es el más importante, entonces la principal recomendación son alarmas, cámaras y buen cuidado por la noche de los mayordomos después de que usted tenga las tres cosas muy difícilmente lo van a robar. Para mí que soy del campo una alarma lo espanta salen corriendo y bueno

Plan Cosecha

La seccional de Carabineros se encuentra desplegando un plan por el tema de la cosecha cafetera principalmente en el área de la cordillera, y nos encontramos a apadrinando toda esta zona rural visitando los dueños de las fincas, los administradores, los trabajadores verificando antecedentes solicitando registros con guías caninos hay mucho consumo de sustancias en las fincas.

Entonces, pues sabemos que es una sustancia que está totalmente prohibida y obviamente el tráfico de estupefacientes es un delito y hacemos los controles con nuestros perros que tenemos asignados a la Carabineros y de esta forma brindarle seguridad también a todos los caficultores principalmente cuando están sacando todas esas cantidades de café porque obviamente es un es un producto que tiene un buen precio y custodian este fruto desde las fincas hasta la cabecera municipal para que de pronto no se vaya a ocurrir un hurto

El año pasado en la cosecha cafetera, la de septiembre tuvimos un caso de un hurto de 22 bultos de café. Entonces llegamos a la finca obviamente a verificar cómo fue el hurto de tiempo modo y lugar y totalmente es una persona que tuvo que haber trabajado en la finca, sabía cómo entrar a la bodega donde tenían el café y se robaron 22 bultos de café y por eso es importante que las cosechas no las tengan en grandes cantidades en las fincas, sino es lo más recomendable es estar sacando periódicamente su café.

