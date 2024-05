Presidente de JAC de Bocagrande pide al Congreso salvar el proyecto de Protección Costera

Cartagena

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, Andrés Rico, pidió al Congreso de la República salvar el proyecto de Protección Costera de Cartagena, el cual se encuentra a la deriva, sin un futuro claro y a menos de una semana de vencerse el contrato.

Al intervenir en una sesión especial, destacó la importancia de esta iniciativa que pese a que no está terminada ha demostrado que funciona, los espolones protegieron el borde costero en las últimas dos temporadas de lluvias y el sistema de drenajes ha funcionado parcialmente.

“El contrato actual de la Fase 1, tiene un avance del 95%, sin embargo, para completar el alcance del diseño de esa fase es necesario realizar otras actividades que a fecha de hoy no están incluidas en el contrato, es decir, el relleno de las playas 1, 2 y 3 y de la subestación de bombeo de aguas lluvias de la cra 1, está ubicada en la calle 6. En este punto, Cartagena sería pionera en lo que la ingeniería ha denominado, Alcantarillado Pluvial, a través de los box coulvert que se han instalado y que pese a no haber terminado de instalarse han mitigado las inundaciones con agua lluvia e intrusión de marea en las calles donde ya ha sido instalado”, señaló Rico.

El presidente de la JAC de Bocagrande indicó que la ciudad lleva más de año y medio solicitando al gobierno a través de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres, la asignación de nuevos recursos para terminar la obra, pero tal parece que poco o nada le ha importado.

“Para terminar el megaproyecto se necesita la adición de dineros para hacer lo que no está incluido de la fase 1 y 2, pero hasta hoy no hay un pronunciamiento de UNGRD sobre la prórroga al contrato, lo que traería varias consecuencias: no se completaría el relleno de arena entre las playas 1, 2 y 3 que casi desaparecieron luego de la temporada de inicio de año que trajo fuertes vientos, se pudo constatar la necesidad del relleno urgente. Si la obra no continúa también quedarían sin funcionalidad las subestaciones de bombeo de las calles 6 y 8, por lo que solo funcionarían las ubicadas entre las calles 10 y 15, en consecuencia, no habría solución entre las calles 4 y 10″, puntualizó.