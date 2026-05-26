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26 may 2026 Actualizado 23:54

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Juez ordenó medida de aseguramiento a tres policías por presunto asesinato en Cartagena

El caso materia de investigación ocurrió en el barrio Nuevo Bosque

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La petición de una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, para que Jafre José Hernández Julio sea asegurado en centro carcelario, fue acogida por un juez con funciones de control de garantías.

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Esta determinación se relaciona con la presunta participación del investigado en el asesinato de un hincha de fútbol. El crimen ocurrió la noche del pasado 8 de abril en el barrio Escallón Villa de Cartagena (Bolívar).

Según la investigación, la víctima salía del estadio de fútbol cuando habría sido atacado por seguidores de una escuadra futbolera distinta a la que sigue la víctima. Durante el ataque el hombre fue herido en múltiples ocasiones con arma blanca y objetos contundentes.

Los esfuerzos médicos para salvar la vida de la víctima fueron infructuosos, pues la gravedad de las heridas causadas le causaron la muerte.

Vídeos de cámaras de seguridad, testimonios y reseñas fotográficas, entre otras labores de policía judicial, permitieron identificar a Hernández Julio como uno de los presuntos agresores.

En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó el pasado 12 de mayo al ahora procesado, en la localidad Ciudad de Bolívar de la capital del país.

El hombre negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado imputado por el ente acusador.

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