Comercio el más afectado por día sin carro y sin moto, Armenia, ventas se redujeron 50%

Armenia

Un balance negativo para el comercio dejó como saldo el día sin carro y sin moto en Armenia, Fenalco reportó que las ventas se disminuyeron en más del 50%

La directora de Fenalco, Quindío Diana Patricia López indicó que el balance para el comercio no fue positivo y explicó “balance para el comercio el Día sin Carro pues obviamente lo tenemos que decir las ventas se bajaron a un 50% comparable con un día común y corriente indudablemente si es preocupante, para el medio ambiente excelente pero el balance del comercio muy regular

Y agregó “tristemente los comerciantes cerraron a las 2:30 de la tarde porque las ventas eran bajas, los restaurantes si les fue bien, pero la gente no sale a comprar un día sin carro, para la gente ir a las oficinas, trabajar, hacer sus vueltas de bancos si quieren caminar obviamente bajan en su patineta, en su bicicleta, caminan, se reúnen a tomar un café a tomar algo o a comer algo pero, el comercio las ventas si bajaron lamentablemente tengo que decir les llevamos tres trimestres con el comercio caído y hoy también el 50% menos las ventas comparable con un día común y corriente”

En Caracol Radio salimos a preguntarles a los comerciantes sobre el balance del día sin carro y sin moto en Armenia

Y explicó “sentimos que estuvo muy solo que no hubo flujo de gente, no, no llegaron hasta el almacén y comparado a otras jornadas, lo mismo la misma dinámica, pues de que estuvo muy solo, de verdad que sí se sintió que estuvo muy solo, incluso cerramos hasta un poco más temprano porque la verdad la clientela no llegó

Otro de los comerciantes opinó “Pues la verdad muy regular, pues porque la gente yo pienso que no sale la gente no sale entonces muy regular, la verdad fue más complejo ayer de un 100% más o menos por ahí un 15%, la verdad muy regular.

Opinión de comerciantes del centro de Armenia

Disque para cuidar el medio ambiente y los que realmente dañan el medio ambiente y todos los buses, así esos carros durante unos que dañan el medio ambiente entonces como una bobada, la verdad considero que no es bueno que se haga la verdad no es bueno que se haga ese día sin carros en moto, pues porque igual si lo hicieran en todo el país, pues sería diferente sí, pero lo hacen por zona, entonces no creo que sea necesario, la verdad.

La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío dará a conocer los resultados de las encuestas que efectuaron a los comerciantes durante la jornada del día sin carro y sin moto que se cumplió el martes 21 de mayo.

En Armenia fueron impartidos 157 comparendos en el marco del día sin carro y sin moto