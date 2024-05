¡Ojo! Que no lo multen, este martes es el día sin carro y sin moto en Armenia

Armenia

Este martes 21 de mayo, será el primer Día Sin Carro y Sin Moto del año en la capital quindiana. 195.000 vehículos dejarán de circular, lo que significa una disminución del 60% en gases contaminantes.

La jornada que se desarrollará en todo el perímetro urbano de Armenia será de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, Daniel Jaime Castaño, secretario SETTA recordó que infringir la restricción puede tener consecuencias como la inmovilización del vehículo y una multa de $580.000 pesos

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño explicó que “Ya tenemos todo nuestro dispositivo listo, todo el personal disponible para iniciar con nuestras labores recordar que esta jornada es de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero pues obviamente nosotros nos toca iniciar antes para poder tener todos los cierres listos para que a las 7 de la mañana, este día sin carro es un acuerdo municipal, del año 2019 que establece que Armenia tiene o debe de programarse dos días sin carro y sin moto al año uno en cada semestre este 21 de mayo., tendremos el primer día sin carro y sin moto y el 26 de septiembre será la segunda jornada de esta vigencia, 2024

La invitación es a que nos movamos de una manera diferente, pero que sigamos las tareas diarias que vayamos a estudiar los colegios públicos, van a trabajar sin ningún problema, la alcaldía va a funcionar en su horario normal los establecimientos de comercio, van a estar funcionando normal. Esto lo hemos venido trabajando con la Cámara de Comercio con todo el gremio comerciantes para que sigan las actividades normales, entonces ya lo que necesitamos es que el ciudadano el armenio se mueva diferente, pero que sigamos las tareas cotidianas, ir caminando en bicicleta o me va a ir en taxi o me voy a ir en bus cierto va a estar todo el transporte público disponible los taxis no tienen pico y placa, el transporte público colectivo de los urbanos van a estar también prestando el servicio con mayores frecuencias entonces va a estar todo disponible para que nos podamos mover sin ningún problema.

Miren en el en el sector norte, digamos lo que es la avenida Centenario vamos a tener el puesto de control, a la altura del colegio Gimnasio Contemporáneo, igual allí vamos a tener la opción de que los carros se puedan devolver, vamos a estar en el pórtico en la avenida Bolívar junto al colegio San Luis Rey, vamos a estar también en el sector de la recta de Mercar y los moteles allí vamos a tener también un punto de control, en el sector de Malibú, tenemos otro puesto de control en Jardines y también tenemos pues aquí en la salidas en la glorieta de María Cristina a tener también otra, la invitación es a que no vengamos en carro, mejor que dejemos el carro, la moto en la casa que nos vengamos en bus y aquí vamos a tener reitero todo los taxis y los buses disponibles.

Sanciones por infringir el día sin carro y sin moto en Armenia

EL director de Setta aclaró que la sanción también que se puede imponer por transitar sin tener permisos sin estar en las excepciones es de aproximadamente 580.000 pesos más la inmovilización del vehículo entonces esto no genera costos adicionales.

Pasajeros que llegan a salen del Aeropuerto El Edén deben usar el transporte público

Aquí nos toca aplicar la regla para todos y eso lo aclaramos con algunas agencias de viaje que nos hacían la misma inquietud de hecho nos radicaron una solicitud pero fue el viernes ya, pues muy encima del día de mañana que para contemplar esa excepción, pues lo estudiaremos para la próxima jornada del día sin carro y sin moto, pero aquí nos toca es aplicar el día sin carro y esta restricción para todos y si necesitamos ir al aeropuerto pues nos tocará hacer uso del transporte público y si ya tenemos el carro allí guardado, pues nos tocará esperar hasta las 7 de la noche o volver después por el por el carro, pero es una restricción que aplica para ellos no están en las excepciones y es bueno aclararlo para que no vayan a tener inconvenientes

Corredores habilitados especiales

Tenemos unos corredores habilitados y eso es muy importante, aclararlo esos corredores es para personas que van de una ciudad a otro en municipio a otro y que sí o sí tienen que pasar por Armenia, que no tienen otra vía alterna, entonces a eso le haremos control desde que ese vehículo entre la ciudad le damos el recorrido que deben hacer y seguirá siendo control en diferentes puntos que vamos a tener de control, pero no aplica para el que vive en Armenia y trabaja en municipios o viceversa que viven municipios y traen Armenia entonces me vengo y me voy por el corredor y dejo el carro en un parqueadero, no para ellos no aplicas todo lo deben tener muy claro para que no vayamos a tener inconvenientes

Personal de salud no tiene excepción

El personal del sector salud no todo está en las excepciones, esto es diferente al pico y placa, que en el pico y placa yo sí tienen la excepción, pero solo tienen la excepción los vehículos de Atención de Emergencias entonces es importante que lo tengan claro porque nos han preguntado que si los médicos que si las enfermeras que trabajan que en la Clínica Central que en la Sagrada Familia que si pueden llegar en sus carros no están en las excepciones, deben moverse también en transporte público o caminando en bicicleta para llegar a sus labores,

Garantizado le transporte público

Sí, ya está todo coordinado con ellos para que se tenga pues la mayor capacidad posible que se puede aumentar la frecuencia en algunas de las rutas, digamos las que más se mueven y las que en días anteriores sin carro y sin moto, pues han mostrado mayor movimiento. Entonces se va a reforzar y lo mismo con los Es que no tienen pico y placa entonces va a estar toda la capacidad transportadora de los taxis disponibles también el

Impacto ambiental

Esa es la principal herramienta de del día sin carro y sin moto porque recuerden el acuerdo municipal lo contempla como una medida ambiental más de tránsito nosotros estamos como responsables es porque se restringe la movilidad y pues nosotros como autoridad lo debemos controlar pero el objetivo del día sin carro y sin moto es netamente ambiental y en esas mesas de trabajo previas que hemos realizado siempre ha participado la Corporación Autónoma Regional del Quindío y ellos ya tienen los equipos disponibles tanto para hacer mediciones de emisión de gases como de ruido y posterior a la jornada, pues nos entregarán los resultados.

Desde la universidad del Quindío a través de un comunicado han anunciado que también se unen a este día sin carro y sin moto en Armenia y por eso Durante la jornada reglamentada por decreto municipal, se restringirá el acceso de carros y motos al campus universitario, desde las 7 a. m. hasta las 7 p.m. Solo podrán ingresar los vehículos exceptuados en la norma:

Así mismo los centros comerciales anunciaron descuentos y promociones en este día sin carro y sin moto, es el caso del centro comercial Plaza Flora y Unicentro que tendrá descuentos para quienes lleguen en vehículos eléctricos, bicicletas en almacenes de moda y restaurantes y con parqueadero gratis.