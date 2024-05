En Armenia fueron impartidos 157 comparendos en el marco del día sin carro y sin moto

Armenia

La actividad se llevó a cabo sin dificultad en la ciudad desde las 7 de la mañana y hasta las siete de la noche e incluso fue instalado el puesto de mando unificado con las autoridades de Tránsito, secretaría de Gobierno, el alcalde de Armenia y los organismos de socorro para establecer el monitoreo y garantizar el éxito de la primera jornada de las dos proyectadas para este año.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño entregó el balance que considera fue positivo en materia de siniestralidad puesto que solo hubo un accidente sin mayor relevancia en el barrio Granada.

Señaló que en cuanto a los sancionados 110 fueron motociclistas, 39 automóviles, 3 microbuses y 5 tractocamiones.

Informó que, aunque en la mayoría de los casos, las sanciones se dieron por no respetar la jornada también hubo 25 sancionados porque no portaban la técnico mecánica y 12 no contaban con el seguro obligatorio.

Respecto al balance ambiental el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera evidenció una notable mejora en la calidad del aire y una significativa reducción del ruido ambiental.

Explicó que en el punto de control ubicado en el sector de Cielos Abiertos hubo una disminución de 5.1 decibeles, en el CAM 9 decibeles, en Proviteq 0.1 decibeles y en la carrera 19 norte 1.8 decibeles lo que considera refleja que este tipo de actividades sí generan un impacto positivo frente a las emisiones atmosféricas de ruido y brindar bienestar acústico.

Sobre la calidad del aire, el funcionario destacó que en la estación de monitoreo ubicada en la CRQ se registraron 10 microgramos por metro cúbico de material particulado frente a los 33 microgramos que se observan en un día normal lo que representa una reducción del 68%.

Por otra parte, en redes sociales se ha hecho viral un vídeo de un bus de servicio público con al parecer fallas mecánicas que generaba contaminación en el sector de la calle 50 al sur de la ciudad.

Al respecto el secretario de Tránsito entregó la claridad correspondiente al tema sosteniendo que el vehículo tuvo un daño con la bomba y allí fue atendido por el carro del taller de la empresa Buses Armenia que lo estaba guiando hasta los patios para lograr ser atendido.

Fue claro que no puede ser minimizada la importancia y el impacto positivo de la jornada por el video que ha desencadenado un sinfín de reacciones de la comunidad.

Finalmente, en medio del desarrollo de la actividad consultamos a un ciclista quien es estudiante de la Universidad del Quindío y quien celebró el buen ambiente que se sintió en la ciudad por la disminución de la congestión vehicular.

Señaló que es recurrente que usa su bicicleta como medio de transporte, pero que el cambio fue evidente en el sentido de que podía usar sin mayor dificultad la ciclovía ya que en un día normal es usada para el mal parqueo.

Recordemos que la próxima jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad será el próximo 26 de septiembre.