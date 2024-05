Desde 2020 hay denuncias de presuntas irregularidades en Interdiomas de la Uptc

Tunja

Caracol Radio conoció un documento que la Red de Veedurías VER envió en el año 2020 a los miembros de la Comisión Regional de Moralización, el Procurador Regional, Orlando Cuervo, el director Seccional de Fiscalías, Javier Díaz Villabona, la Contralora General de Boyacá, Martha Bigerman Ávila, el Personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona y el Vicerrector Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Manuel Restrepo, en donde dan cuenta de presuntas irregularidades que se estarían presentando en el Instituto Internacional de Idiomas de la Uptc que dirige, Alexander Ortiz Carvajal.

Esta es la denuncia que hizo la veeduría Red VER, sobre las presuntas irregularidades en Interidiomas de la Uptc. Imagen | Caracol Radio Ampliar

Dice el documento, “los estudiantes de la UPTC y la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia con presencia en Boyacá hacemos la presente denuncia para visibilizar la situación irregular que se presenta en la Universidad en todas sus seccionales y más específicamente dentro del Instituto Internacional de Idiomas, en donde los estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas desde hace algún tiempo somos forzados a pagar la suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS $140.000 POR ESTUDIANTE y POR CADA NIVEL DE INGLES que tengamos pendiente para completar el requisito de grado y así terminar nuestros estudios y poder graduarnos”.

Más adelante hace referencia a quién recibe esos pagos y en qué cuenta. “Dichos pagos se deben hacer, por instrucción del señor ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL quien es DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA UPTC, en una cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA NÚMERO 25800000563 y CORRIENTE SWL BANCO ITAU NÚMERO 626004410 a nombre del INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE S.A.S”.

Advierte la denuncia de los estudiantes de la UPTC y la Red de Veedurías VER que la cuenta no es de la Universidad. “Pero ESAS CUENTAS NO SON DE LA UNIVERSIDAD, NI DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, ya que de igual forma se indicaba en algunos correos que para dichas consignaciones era el NIT 9010069239 y al buscar dicho NIT, en el Registro Único Empresarial (RUE), se evidenció que NO corresponde a la Universidad, sino a una empresa llamada, INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE AND BOOKS, S.A.S, registrada desde el 2016, así que parece que desde ese tiempo se está presentando esta irregularidad y grave hecho de corrupción”.

Y continúa el texto. “El mayor descaro es que en la misma plataforma aparece como REPRESENTANTE LEGAL de ese INSTITUTO PRIVADO el señor ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL, quien es DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA UPTC, pero que no es representante legal de la Universidad y que según el manual de funciones, no está en capacidades de cobrar por servicios ofrecidos por la Universidad y menos a una cuenta de él o una de sus empresas”.

Y recuerdan los denunciantes situaciones similares que se han presentado en otras universidades públicas del país. “Al mismo tiempo de los hechos de corrupción de la Universidad Distrital, el señor ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL quien es director del INTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA UPTC les exige de forma descarada a los estudiantes de la Universidad que tienen que pagar por esos cursos de inglés, que se supone que además son gratis para los estudiantes de la Universidad, mientras él y sus cómplices de la UPTC se enriquecen y se le ve con carros lujosos y derrochando dinero”.

Dan cuenta de los correos usados para hacerle llegar la información a los interesados en los cursos. “Toda la información que se da a los estudiantes se hace a través del correo alorca7@yahoo.com aunque muchas veces los estudiantes nos comunicamos a los correos del Instituto y del su director, centrolenguas@uptc.edu.co e interidiomas@uptc.edu.co y Alexander.ortiz@uptc.edu.co, en ocasiones el contacto se hace a través de este último e-mail, pero generalmente se hace por el correo personal del coordinador del instituto. (Aquí adjuntaron pantallazos de los correos en los que se da información para cobrar los cursos desde una cuenta que NO es institucional de la UPTC)”.

Los denunciantes siguen describiendo el paso a paso y, según ellos las graves irregularidades que se estarían cometiendo.

“Una vez realizados los pagos, por correo se les informa a los estudiantes que están matriculados en algunos cursos los cuales no cumplen los requisitos mínimos de calidad, en alunas ocasiones ni siquiera se hacían los cursos y, LO MÁS EXTRAÑO, es que después de un tiempo a los que pagaron les aparecían unas notas en el sistema de información de la UPTC y del mismo modo, desaparecía una asignatura que se creó recientemente y que se llamaba, Requisito de prueba de inglés B1″.

Buscando, buscando, los denunciantes NO encontraron la existencia de ese requisito. Los estudiantes denunciantes advierten que, “después de una revisión de la reglamentación de la Universidad, en ningún documento se habla sobre la creación de dicho requisito en el sistema y NO hay una explicación clara por parte de la Universidad y, mientras tanto el DIRECTOR sigue cobrando ilegalmente por los cursos que la UPTC debe dar gratis”.

Mencionan en la denuncia la razón por la cual no se hace con nombres propios y piden que esta vez sí pase algo. “Recurrimos a ustedes de manera anónima porque LAS DIRECTIVAS DE LA UPTC, no le han dado ningún trámite a ninguna de nuestras denuncias que ya hemos hecho y nada, no ha tomado correctivos necesarios para frenar esta situación y los estudiantes de pregrado y en especial los de posgrado que les exigen los niveles de inglés y les cobran por no hacerlos y les suben notas en la Universidad y terminamos perjudicados porque somos los que estamos lucrando una empresa corrupta del señor ALEXANDER ORTIZ CARVAJAL quien es DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA UPTC, pero que es de él (sic) y que así se está enriqueciendo y que no está relacionada con la UPTC, salvo por el representante legal, lo que hace que toda esta situación sea más sospechosa”.

Hace apenas, una semana Caracol Radio reveló información nueva sobre estas mismas presuntas irregularidades que ya están siendo investigadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad y el Tribunal Disciplinario de Asuntos Docentes, para lo de su competencia.