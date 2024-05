Marcelo Ortiz: “Si bien ganamos dos partidos en el grupo, aún no hemos conseguido nada”

Marcelo Ortiz, defensa central argentino de 30 años que llegó como uno de los principales refuerzos de Independiente Santa Fe para esta temporada, logró adaptarse rápidamente y ganarse la confianza de Pablo Peirano en el once titular. Ortiz habló en El Vbar de Caracol Radio sobre el gran momento que vive el equipo capitalino, el golazo que marcó ante La Equidad y aseguró que ganándole a Once Caldas soñarían con llegar a la final de la Liga colombiana.

Inicialmente, analizó el partido donde derrotaron 0-2 a La Equidad por la segunda fecha del cuadrangular, juego en el que marcó gol y fue una de las figuras de la cancha. “Fue un partido difícil, tanto por el rival, por el clima, por la cancha; sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, lo supimos abrir al principio, después del segundo gol sirvió para manejar mejor el partido y quedarnos con la victoria”.

Sobre su gol: “Los goles que yo he hecho son prácticamente de cabeza, este es el primero de media distancia. Sin duda, este gol me va a animar a pegarle más desde afuera, lo haré más seguido, esto sirvió para llevarnos la victoria; la cancha estaba difícil, había mucha agua en el campo, viene el pase de Chaverra y tenía espacio, entonces lo intenté, estaba frente al arco así que decidí meterle el empeine y salió un golazo”, afirmó.

En el segundo tiempo Santa Fe tomó las riendas del compromiso y logró quedarse con la victoria, esto dijo sobre el cambio que tuvo el equipo en el segundo tiempo. “Nosotros mantuvimos la intensidad que tuvimos el primer tiempo, el primer gol nos ayudó mucho y con la entrada de Yilmar Velázquez fue más sólido el medio campo. A partir de ese cambio creo que fuimos creciendo mucho más en el segundo tiempo”.

Cambio en el plan de juego por las condiciones de la cancha: “Sin duda, igual nosotros sabíamos que iba a ser un partido durísimo, de mucha lucha, de duelos, porque así lo proponen ellos. Apenas comenzó el partido inició a llover y por ahí tuvimos que estar más atentos a algún pique o mal movimiento del balón, alguna circunstancia que te desacomode y termine en gol en contra. Eso te obliga a jugar un poco más directo, ahora la lucha, si la tendríamos que tener desde el principio, estábamos preparados para eso”.

“Nosotros tenemos nuestra identidad, disciplina táctica, por suerte volvimos a tener el arco en cero, sabiendo que manteniendo el arco en cero algún gol vamos a conseguir y nos salió a la perfección”, agregó.

Cómo vivió el momento en que le tiraron una moneda al juez

“La verdad que fue una lástima, un momento desafortunado con la juez de línea. Nosotros al principio no nos habíamos dado cuenta. Ella misma nos mostró la situación, la moneda y la verdad que era un momento de duda en donde no pasaba nada con el arbitraje, en ningún momento hay necesidad de hacer algo así. Nos fuimos un poco molestos en ese sentido y gracias a Dios no pasó a mayores”, afirmó.

¿Son los favoritos del grupo?

“Es ir partido a partido, si bien ganamos dos partidos en el cuadrangular, aún no hemos conseguido nada, seguimos siendo un equipo en crecimiento, ahora nos toca contra un rival muy difícil que viene en alza como el Once Caldas y en su casa. Si nosotros llegamos a sacar un buen resultado en Manizales, después tenemos dos partidos en casa que nos pueden dar la clasificación. Pero vamos partido a partido, con los pies en la tierra”.

Próximo partido ante Once Caldas, rival directo

“Es muy decisivo, es el tercer partido del cuadrangular. Once Caldas se iba complicando para clasificar, pero a partir de ahí empezó a retomar lo que hizo en la primera fase, que fue un buen rival, con un juego ofensivo importante. Pero nosotros tenemos nuestras armas, trataremos de ir a buscar el triunfo, de no especular con ningún resultado, no cometer errores. La necesidad es de ellos porque están de local y jugaremos con eso, creo que consiguiendo ese triunfo quedamos mucho mejor para los próximos tres partidos”, aseguró.

Sobre Dayro Moreno: “Dayro ha demostrado estos últimos tiempos la clase de jugador que es, nosotros ya lo enfrentamos, lo estudiamos, sabíamos que aun estando los tres centrales iba a ser difícil, porque tiene buenos movimientos, rompe adelante, sale a jugar, sale a los costados, Once Caldas también tiene extremos que centran mucho, así que debemos estar muy concentrados en defensa más cuando hay esa clase de atacantes”, finalizó.