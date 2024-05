Marcelo Ortiz, defensa de Santa Fe: “Nuestra prioridad es la liga, queremos jugar la final”

Marcelo Ortiz, defensa central argentino de 30 años, que llegó como uno de los principales refuerzos de Independiente Santa Fe para esta temporada, logró adaptarse rápidamente y ganarse la confianza de Pablo Peirano en el once titular. Ortiz habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el gran momento que vive el equipo capitalino, su rápida adaptación al plantel y aseguró que el objetivo es la Liga y jugar la final del fútbol colombiano.

Inicialmente, se le preguntó por la rápida adaptación que ha tenido a la ciudad y al equipo, pues es su primera experiencia fue de Argentina, a lo que respondió: “sabíamos también que no teníamos mucho margen, fue de menor a mayor, fue progresiva la adaptación y, bueno, también armamos un buen plantel, que ha tenido un buen funcionamiento y que viene consiguiendo resultados y obviamente que eso ayuda bastante”, mencionó.

Como lo ha tratado Colombia: “Muy bien, ha sido un cambio rotundo tanto para mí como para la familia, pero desde el primer momento el club me dio todo lo necesario para sentirme cómodo, el cuerpo técnico y los compañeros me hicieron acoplarme lo más rápido posible. Acá en Bogotá estamos en una zona bastante cómoda, asequible para la necesidad nuestra, en ese sentido estamos muy contentos”.

Santa Fe vive un gran presente e ingresó a los cuadrangulares semifinales tras un año de ausencia, ahora deberán revalidar este buen momento en esta fase. Esto opinó sobre que deben hacer desde lo mental para sacarlo adelante: “la relajación se entrena todos los días, no solo en los partidos, nosotros sabemos que tenemos que ser un equipo humilde en donde el sacrificio no puede faltar, nosotros las veces que nos relajamos sufrimos, nos pasó en la Copa Colombia. Esa es una de las principales claves y no podemos dejar pasar eso, esos detalles en los cuadrangulares son muy importantes y se definen sobre eso”.

Análisis del grupo: “Sabíamos que iba a ser difícil, creo que los ocho equipos que entramos va a ser muy complejo, por suerte con La Equidad más allá del equipo que es nos ahorramos un viaje. Es muy difícil, Tolima en el último tramo mostró solides, sabemos que tenemos que tener un buen arranque y hay que mantenerlo, no nos podemos relajar, son equipos que están al asecho y también muy bien trabajados, no podemos dar ventajas de nada”, aseguró.

Uno de los puntos fuertes del equipo capitalino esta temporada ha sido la defensa, pues solo ha recibido 12 goles y es el segundo equipo al que menos le han convertido, Ortiz habló de las claves para lograr esto, “En particular la última línea nuestra siempre intentamos jugar mano a mano, ganar los duelos, a partir de estos se ganan los partidos. Tenemos claro que si queremos conseguir cosas importantes tenemos que mantener la línea lo más alto posible durante lo más posible en el juego, asumir la responsabilidad y tener la personalidad de jugar mano a mano. Obviamente que hay jugadores que son muy rápidos, equipos muy desequilibrantes, pero asumimos ese riesgo, eso se entrena y se va reforzando día a día, tenemos un orden, sabemos que a partir de lo defensivo podemos progresar para lo ofensivo, manteniendo el cero y teniendo jugadores como los que tenemos adelante”.

Movimientos en defensa: “Tuvimos muchos cambios en la línea de tres y el que ha entrado lo ha hecho de la mejor manera, son trabajos que se hacen día a día, pero también la confianza. Siempre nos damos la comodidad y la confianza al que nos toque. Hay una disciplina, una disciplina táctica y defensiva en la cual día a día los trabajamos, por eso el que juegue ya sabe qué hacer. Teniendo tres centrales nosotros rompemos mucho, que no nos jueguen detrás de los volantes, esos huecos nosotros los tenemos que cumplir y principalmente el trabajo y la mentalidad”.

Sobre las cargas con las dos competencias: “Las dos competencias pesan, nosotros enfrentamos a Bucaramanga que es un equipo complicado y eso desgasta, sobre todo en este tramo del torneo, etapa final donde se juegan cosas importantes, no se puede dar margen de nada porque te quedas a fuera. Nosotros tenemos una prioridad que es la liga, jugar una final nuevamente. Pero creo que el cuerpo técnico ha sobrellevado bien las cargas, no tuvimos muchas lesiones, así que en ese sentido por el momento venimos bien y esperamos seguir así”, afirmó.

Líderes en Santa Fe: “Yo en lo personal siento que los lideres, más allá de una trayectoria y más allá de la carrera que hayan tenido, hay que mostrarlo en el día a día, y tanto Daniel como Hugo lo siguen mostrando, nos siguen mostrando el camino. Tienen la ambición que hoy tienen y eso es un gran ejemplo para el grupo y sobre todo los más jóvenes”.

Partido ante Tolima en la primera fecha del cuadrangular: “Va a ser un partido en donde nosotros tenemos la obligación porque estamos de local, pero es un partido que se va a definir por detalles, Tolima es un buen equipo, ha sido protagonista en todas las canchas así que no esperamos un rival que se venga a meter atrás, se va a armar un lindo juego porque nosotros no podemos esperar, necesitamos sacar ese punto invisible que hoy tiene Tolima”, finalizó.