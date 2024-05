James Rodríguez anunciará importante noticia en los próximos días

En medio de una complicada situación con el Sao Paulo en la actualidad, donde no se encuentra sumando minutos, James Rodríguez avisó, por medio de su cuenta de Instagram, que en los próximos días dará a conocer una importante noticia.

“Es el momento de contarles esta noticia, no ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa... 15.05.24″, escribió en una historia publicada en su red social el volante.

Instagram de James Rodríguez. Ampliar

Aunque no ha dado muchas pistas sobre cuál será su aviso, se especula que pueda tratarse de algo no relacionado al fútbol o, al menos, no a su actualidad deportiva. James ha alternado su carrera en el deporte con otros negocios. Actualmente, es dueño de algunos restaurantes distribuidos a lo largo del país. El volante también ha manifestado que le gustaría adquirir algún club de fútbol.

Presente de James

Pese a haber tenido minutos con Thiago Carpini al comienzo del año, la llegada del argentino Luis Zubeldía ha relegado a James a un segundo plano. En los últimos tres encuentros de su equipo, el colombiano no ha estado ni en el banco de suplentes, sumando unos cuantos minutos apenas para el compromiso ante el Palmeiras.

El volante colombiano busca mantener su ritmo y nivel de juego de cara a la Copa América de Estados Unidos. James es uno de los hombres de confianza del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, destacándose en sus últimos encuentros con el combinado nacional.