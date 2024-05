Hernán Torres, contundente contra los rumores que lo vinculan al Cali: “Eso es mentira”

Hernán Torres, DT colombiano del Emelec. (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

El técnico tolimense Hernán Torres le salió al corte a los rumores que lo vinculan con el Deportivo Cali. Desde Colombia y en las últimas horas, se ha asegurado que el entrenador de 62 años, hoy en Emelec, ya tiene un acuerdo para dirigir al equipo vallecaucano.

Ante esto, Torres, desde las mismas redes sociales de la institución, salió al paso y envió un mensaje contundente, negando cualquier negociación con el cuadro vallecaucano y ratificando su compromiso con el equipo ecuatoriano.

“Eso es mentira. Yo no he arreglado con el Deportivo Cali, no sé de dónde se sacan esas informaciones. Yo me debo a esta institución Emelec, estoy en pleno torneo, en plena recta final del torneo. Estamos jugando partidos demasiado importantes y me parece que no es el momento para dar estas informaciones”, señaló el tolimense.

📹 El Club Sport Emelec informa a la opinión publica.#PorEmelec🤜🏽🤛🏽⚡️ pic.twitter.com/90BPgw2QHp — Club Sport Emelec (@CSEmelec) May 11, 2024

Hernán Torres cerró el video con otro mensaje contundente, asegurando que únicamente se marchará de Emelec hasta que sea despedido. “Yo me voy de aquí cuando el presidente (José) Pileggi me eche, no es más”.

El entrenador que ha sido campeón en Colombia con Millonarios y el Deportes Tolima era, según información de prensa, el principal candidato para asumir el mando del Cali de cara al segundo semestre del año, meses que serán vitales para el equipo, dado que se juega su permanencia en la primera división.

Incluso, Hernán Torres, en estas últimas semanas, había sido relacionado con el América de Cali antes de que fuera confirmada la llegada del uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva como nuevo entrenador de la institución.

Actualmente, Emelec figura en la quinta posición del fútbol ecuatoriano con 20 puntos al cabo de 11 jornadas, a seis unidades del líder Aucas, con cuatro partidos por delante, antes de que concluya el presente campeonato.