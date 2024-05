Deportivo Cali desmiente la contratación de técnico campeón de Colombia

Ante los diversos rumores de la llegada de Hernán Torres al banco del Deportivo Cali como director técnico al mando, el equipo vallecaucano desmintió su arribo al equipo. Por el momento, el encargado de la dirección técnica del equipo profesional masculino es Hernán ‘Cocho’ Patiño, quien fue nombrado por la directiva, de manera indefinida.

Por medio de sus redes sociales, Deportivo Cali desmintió toda información de la llegada tanto de Hernán, como de algún otro entrenador. Hasta el momento no hay ningún nombre oficial, y tanto el Comité Ejecutivo como la Secretaría Técnica están en el estudio y análisis de la contratación del nuevo técnico.

“A la fecha, la Asociación Deportivo Cali no ha definido el nombre del Director Técnico de nuestro Equipo Profesional Masculino. Actualmente, nuestro Comité Ejecutivo en compañía de la Secretaría Técnica, se encuentra en proceso de revisión y análisis de las hojas de vida y el perfil profesional de los candidatos que se adapte a las necesidades del club. Una vez terminado el proceso de selección, lo haremos oficial a través de nuestros medios institucionales”, indica el comunicado oficial.

Desde la salida de Jaime de la Pava como director técnico del equipo vallecaucano, han sonado diversos nombres en la baraja de candidatos. El barranquillero renunció en plena rueda de prensa, ante la caída con Patriotas, en la fecha 12. Parcialmente, el encargado de dirigir al equipo para el próximo semestre es Hernán ‘Cocho’ Patiño, que comenzará a mediados de julio, posterior a la finalización de la Copa América.

Caso Hernán Torres

Hace algunas semanas inició el rumor de la salida de Hernán Torres de su actual equipo. El entrenador ibaguereño entrena actualmente a Emelec y cuenta con contrato vigente hasta junio de 2024. Desde el país vecino venían algunas informaciones de que su salida del banquillo se veía cerca ante rumores de la prensa.

Inclusive, fue opción para tomar el mando de América de Cali, que despidió a César Farías, una vez terminó la fase del todos contra todos del primer semestre de la liga colombiana. La presidenta del equipo, Marcela Gómez, confirmó haber tenido acercamientos con Alejandro Restrepo, Leonel Álvarez, el mismo ibaguereño, aunque no había nada confirmado. Sin embargo, en sus propias palabras desmintió cualquier salida del equipo ecuatoriano, y expresó estar cómodo con su actual club.

“Son rumores, yo estoy acá en Emelec. Estoy contento. Desde que llegué aquí, el primer día me querían sacar. Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes (los periodistas), me critican cuando fallamos, nos elogian cuando ganamos, que es la función de ustedes”, expresó el entrenador en rueda de prensa.

Pinto fue la primera opción

Recientemente, se conoció que Jorge Luis Pinto iba a regresar al equipo vallecaucano, tras su salida en 2023. Caracol Radio conoció de primera mano, por medio de su periodista José Alberto Ortiz, que el técnico santandereano tenía todo listo para reincorporarse al banquillo del equipo. Sin embargo, por temas internos del club, su llegada no se concretó.

“Todo terminó el viernes por la tarde. En las charlas se definió todo, el tiempo, la plata, las opciones que habían de contratar dos jugadores clase A y toda la cosa. El viernes me llamó Guido (Jaramillo) que no, que no daban por concluido lo que se había dialogado”, afirmó el experimentado entrenador santandereano.